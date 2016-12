MotoGP-Superbike, pezzi di un puzzle

- Unite anche a livello organizzativo sotto il cappello della, lasono a una svolta. Destinate ad incontrarsi, magari non subito, ma sicuramente in un futuro molto prossimo, per parlare dell'evoluzione e della gestione dei due campionati. Detto che la nuova amministrazione affronterà, e probabilmente introdurrà, modifiche regolamentari, logistiche e, ovviamente, di carattere economico.

Questo per volere del fondo d'investimento Bridgepoint, proprietario dei due campionati, che ha di fatto investito Carmelo Ezpeleta, patron di Dorna, di nuovi poteri decisionali. Tanto che inizialmente si era parlado di un'apparizione in Francia dello stesso Ezpeleta, in occasione dell'ultimo round della Superbike 2012 a Magny-Cours. Intervento poi smentito e rimandato a Motegi, nel weekend di gara della MotoGP in Giappone.

Occasione in cui Ezpeleta potrebbe tenere una conferenza dedicata al tema della gestione della Superbike. Una comunione dei beni con la gestione spagnola del Motomondiale, che però non sembra aver fatto molto piacere ai costruttori giapponesi impeganti nei due campionati. Quindi Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, che - più o meno in forma ufficiale - partecipano attivamente alle politiche gestionali della Superbike. In particolare con Honda che si prepara ad un vero braccio di ferro con la Dorna, nonostante anni di "aiutini" in MotoGP, forse preoccupata di veder ridurre il proprio "peso" decisionale.

Intanto nel paddock della Superbike sale la tensione e molti s'interrogano sul destino delle derivate di serie, con la paura che le novità producano più danni che benefici. Di certo, alcune scelte discutibili fatte negli ultimi anni dalla Dorna in MotoGP, non sono esattamente il miglior biglietto da visita per presentarsi come nuovi padroni di casa.