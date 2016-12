F1: Webber davanti a tutti a Suzuka

Sembra una questione Red Bull-McLaren. Questo dicono i primi tempi di Suzuka, in un venerdì di libere sull'asciutto. Mark Webber chiude in vetta alla tabella con Hamilton e Vettel secondo e terzo, a distanza ravvicinata, mentre l'altra McLaren di Button se ne sta più indietro in settima posizione dopo aver primeggiato in sessione uno.

La Ferrari dà l'impressione di essere più in affanno delle due davanti: Alonso è quinto, a sei decimi, Massa nono, con un ritardo doppio rispetto al compagno di team. C'è tempo per recuperare, ma intanto c'è chi manda in archivio la giornata con una nota di amarezza.

Raikkonen è costretto a fermarsi ai box per più di mezzora con problemi al sistema di raffreddamento del Kers. Alla fine è quattordicesimo. Schumacher va in testacoda e chiude contro le barriere con tredici minuti d'anticipo. Per lui il decimo tempo, per i meccanici Mercedes il solito surplus di lavoro. Mentre la Federazione tiene gli occhi puntati sulle ali anteriori di McLaren e Red Bull che fletterebbero lateralmente. Per ora sono solo sospetti, ma si sa che da sempre la rivalità in Formula 1 è alimentata dal dubbio sulla legittimità dei progressi altrui.



I risultati delle libere di Suzuka