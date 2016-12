Shanghai, minacce di morte per Federed

foto SportMediaset Correlati Cincinnati: Federer esagerato 15:19 - Torneo blindato a Shanghai per Roger Federer. Lo svizzero è stato infatti minacciato di morte e l'organizzazione ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza. Tutto è iniziato il 25 settembre con un post shock su un sito sportivo molto popolare in Cina: "Sappiate che ucciderò Roger Federer". Le minacce poi sono continuate ed è stata allertata la polizia locale per tutelare l'atleta, il suo team e la sua famiglia. - Torneo blindato a Shanghai per Roger Federer. Lo svizzero è stato infatti minacciato di morte e l'organizzazione ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza. Tutto è iniziato il 25 settembre con un post shock su un sito sportivo molto popolare in Cina: "Sappiate che ucciderò Roger Federer". Le minacce poi sono continuate ed è stata allertata la polizia locale per tutelare l'atleta, il suo team e la sua famiglia.

Le autorità locali sono perfettamente al corrente del problema e si sono subito mosse per evitare qualsiasi inconveniente. L'autore dei post contro Roger ha un nome, o meglio un nickname: "Blue Cat". La polizia sta indagando per scoprire anche la sua identità, ma nel frattempo preferisce non rischiare.



Federer è già arrivato a Shanghai, ma il suo aereo non è atterrato all'aeroporto centrale. Per facilitare i controlli il suo volo è stato fatto atterrare a Pudong, lo scalo più piccolo della città. Secondo i programmi, nel pomeriggio è previsto un breve allenamento, ma sarà a porte chiuse.



"Stiamo facendo delle indagini, Federer è arrivato a Shanghai e abbiamo già rafforzato le misure di sicurezza - hanno spiegato gli organizzatori -. Ci auguriamo che quelle rivolte a Roger siano soltanto minacce verbali ma non potendo sapere questo con certezza dobbiamo mettere al sicuro il giocatore e la sua famiglia". "Abbiamo preso la decisione di non lasciarlo in campo per molto tempo dopo la fine del match e chiediamo ai fans di avere pazienza se magari non farà qualche autografo", ha poi concluso un portavoce del torneo di Shanghai.