F1, Schumacher si arrende: "Mi ritiro"

- "Alla fine della stagione mi ritiro", sono queste la parole dialla vigilia del. Il tedesco ha annunciato, con un pizzico di commozione, il suo nuovo e probabilmente definitivo ritiro dalla: "E' tempo di fare una vita normale. Per ora non prenderò nessuna decisione per il futuro". L'annuncio del pilota della Mercedes è stato salutato con un applauso durante la conferenza stampa a

Dopo 6 anni dal primo ritiro, il sette volte campione del mondo ed ex-ferrarista ha spiegato: "Non so cosa farò dopo il ritiro. Voglio solo finire il campionato facendo al 100% il mio dovere. Nei mesi scorsi non ero sicuro di avere ancora le motivazioni e l'energia necessarie per andare avanti, perché non è nel mio stile continuare se non sono al 100%. Ora che ho deciso mi sento più rilassato. Anche se sono in grado di competere con i migliori piloti, a un certo punto è giusto dire addio".

Schumacher, 43 anni, ha poi ha ringraziato tutti gli amici che gli sono stati vicino, soprattutto la moglie Corinna e tutta la sua famiglia, e il suo team: "Ringrazio la Mercedes, i miei ingegneri e i miei meccanici per la fiducia che hanno riposto in me. Ora voglio concentrarmi e godermi con voi queste ultime gare".

Immediata la replica della Mercedes su Twitter: "E' tempo di dire addio... da parte del team, Michael, grazie per essere stato con noi negli ultimi tre anni, ci mancherai".

Anche Ross Brawn, capo del team Mercedes e già 'boss' di Michael ai tempi dei trionfi in Ferrari, ha commentato: "E' stato il più coraggioso pilota del secolo e mi sento privilegiato per aver lavorato con lui fin dall'inizio".

