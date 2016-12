Errani, cuore impavido: "Al Masters anche zoppa"

- Aldi fine anno parteciperà pure. La paura per l'infortunio subito a(si parla di "distrazione di primo grado alla coscia sinistra") svanisce di fronte alle sue parole: "Sono abituata a voler giocare qualsiasi torneo, per questo al Masters andrei anche zoppa. Poi mi prenderei le mie responsabilità". La, ormai certa della partecipazione in singolare, farà anche il: si gioca adal 23 ottobre.

Il referto della prima ecografia - lo stop doveva essere di 15-20 giorni - non dava molte speranze considerata l'imminenza del torneo. Ma lo staff della Errani è più che fiducioso: "Non solo fiducioso, ma certo che Sara a Istanbul ci sarà - ha dichiarato il suo tecnico Pablo Lozano a la 'Gazzetta dello Sport' -. Ha già avuto altri problemi muscolari e ha reagito benissimo. Controlleremo, valuteremo, lavoreremo ma ce la farà". Il programma prevede adesso una settimana di assoluto riposo, poi fisioterapia e graduale ripresa degli allenamenti. Per essere pronta il 23 ottobre, quando la Errani scenderà in campo sia nel torneo di singolare (manca solo l'ufficialità della sua qualificazione ma Wozniacki e Bartoli sono tagliate fuori) che di doppio con Roberta Vinci.

"Giocando mi prenderei le mie responsabilità se poi dovessi fermarmi per un po' - ha spiegato la Errani -. Anche perché è una settimana di torneo e dopo ho un mese e mezzo per la preparazione invernale". La Errani ha anche spiegato il momento del suo infortunio: "Avevo male anche a Tokyo contro la Petrova, poi a Pechino con la Giorgi mi sono bloccata al primo scatto deciso. Ho provato ancora qualche game, ma alla fine coach e fisioterapista mi hanno convinto ad abbandonare il campo per non aggravare la situazione". Se il sogno Masters è ancora vivo un grazie enorme va anche a loro.