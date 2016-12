Superbike, Biaggi: "Ora è vietato distrarsi"

foto SportMediaset 17:34 - Il vantaggio su Sykes e Melandri è consistente, ma Max Biaggi non vuol concedersi distrazioni. Domenica a Magny Cours potrebbe arrivare il secondo titolo in Superbike e il sesto della carriera: "Voglio affrontare quest'ultima gara come tutte le altre - ha detto il pilota Aprilia -. La pressione sarà forte, ma non dobbiamo lasciarci distrarre perché siamo i primi a rischiare. Gli avversari sanno che ogni nostra debolezza potrebbe riaprire i giochi". - Il vantaggio suè consistente, manon vuol concedersi distrazioni. Domenica apotrebbe arrivare il secondo titolo ine il sesto della carriera: "Voglio affrontare quest'ultima gara come tutte le altre - ha detto il pilota Aprilia -. La pressione sarà forte, ma non dobbiamo lasciarci distrarre perché siamo i primi a rischiare. Gli avversari sanno che ogni nostra debolezza potrebbe riaprire i giochi".

Sykes (Kawasaki) insegue a 30,5 punti, Melandri è a 38,5 lunghezze. I punti in palio nell'ultima prova sono cinquanta e tutto lascia presagire a una formalità: "Essere davanti ti mette nel mirino degli avversari - ha spiegato ancora il romano durante la presentazione della sportivissima Aprilia RSV4 a Colonia -. Io sono comunque tranquillo e concentrato come sempre, abbiamo dimostrato di poter fare bene quando riusciamo a sfruttare ogni turno di prova. Non vedo l'ora di scendere in pista e iniziare a lavorare".