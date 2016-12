Rodriguez, che trionfo al Lombardia

In questa stagione Rodriguez è riuscito a vincere anche la Freccia Vallone, e poi grandi piazzamenti al Giro d'Italia, secondo, e alla Vuelta, terzo. "E' spettacolare, èil trionfo della mia vita", esulta Joaquim Rodriguez. "Ancora non ci credo, è stato un anno perfetto ma avevo bisogno di vincere una grandissima classica - le parole di Purito - Quest'anno avevo vinto la Freccia Vallone, avevo fatto tutto il possibile per arrivare bene al Mondiale e al Lombardia e la vittoria di oggi la sentivo, avevo visti gli altri stanchi mentre io stavo bene".

Il primo degli italiani sul traguardo di Lecco è stato Mauro Santambrogio della Bmc, quarto. Cunego, nella sua corsa, è arrivato tredicesimo dietro a Franco Pelizzotti. Nibali e Basso, invece, sono finiti lontano dai primi.