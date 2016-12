MotoGp: Lorenzo si prende la pole ad Aragon

La qualifica di Lorenzo non è stata una passeggiata, ma di certo gli avversari hanno fatto a gara per rendergli la vita facile. Con Pedrosa che è finito subito rovinosamente a terra. Inizio turno, giusto una manciata di curve e, in staccata, la Honda perde improvvisamente aderenza, scaraventando con violenza Dani sull'asfalto. Dinamica identica per Hernandez, che cade nello stesso punto evidenziando la precarietà dell'asfalto spagnolo in condizioni di freddo/umido. Pedrosa, però, non si arrende, tornando ai box per saltare sulla seconda moto e provando in tutti i modi - e fino alla fine - a prendersi la pole. Purtroppo non è giornata, e nell'ultimo tentativo al limite lo spagnolo si trova Rossi sulla sua strada e non c'è più niente da fare. Dani si deve accontentare di un secondo posto, consapevole del gran passo e soprattutto della tranquillità interiore affilata come un coltello di Lorenzo.

La prima fila è poi chiusa da un Crutchlow in giornata di grazia, che si porta a meno di 2 decimi dal poleman, tenendo comodamente dietro l'altra Yamaha ufficiale di Spies. Gli "altri" sono più staccati, con Bradl che guida il gruppetto degli inseguitori, ma prende oltre 6 decimi dalla vetta. Inseguito da Dovizioso che mette "a bandiera" la sua M1 in tutte le frenate, faticando a limtare gli 8 decimi di distacco dai primi. Migliora Rea (o "Cionni", come scherza il simpatico inglese in diretta TV), settimo e orgogliosamente davanti a un tris di Ducati in difficoltà.

E' Rossi il migliore tra i riders di Borgo Panigale, anche se cade nella prima parte del turno, fermandosi poi stabilmente in ottava piazza con 1"5 di distacco. Stessa sorte per Hayden e Barbera, con l'americano che scivola, mentre lo spagnolo non sbaglia, ma conferma che più di così la GP12 non sembra poter andare. Infine applausi per Espargaro, primo delle CRT e 11° con la sua ART, bravo a mettersi dietro Bautista (Honda MotoGP), De Puniet (ART) e Abraham (Ducati MotoGP). Della serie, in condizioni critiche, il cuore oltre l'ostacolo.

