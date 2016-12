Brawn: "Schumacher non è stato tradito"

Secondo Brawn dunque Schumacher non è stato affatto 'fatto fuori' ma anzi sono state le esitazioni del pilota 43enne a costringere la casa tedesca a cercare nuove soluzioni per il futuro. Futuro che vedrà in squadra per i prossimi tre anni Lewis Hamilton. L' inglese non avrà però un trattamento speciale rispetto al compagno, il tedesco Nico Rosberg. Hamilton "voleva essere sicuro che ci fosse equità, ma non ha mai chiesto lo status di numero 1", spiega Brawn. "Noi del resto - continua - non siamo propensi a concedere qualcosa del genere ad un pilota. Si potrebbe pensare che all'altro driver non verrebbe data l'attenzione dovuta".

Con Hamilton si potrebbe ricreare una coppia vincente come quella con Schumi in Ferrari? "Con Schumacher gli anni a Maranello sono stati fantastici e spero di ricreare qui in Mercedes tutti gli elementi che allora ci permisero di vincere. Credo che Hamilton possa avere un ruolo cruciale in questo". Per intanto le porte della Mercedes rimangono aperte per il tedesco: "Schumi potrebbe rimanere qui e lavorare nello sviluppo delle vetture, ma la decisione sarà soltanto sua".