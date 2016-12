Schumacher ringrazia la Mercedes

foto SportMediaset Micheal Schumacher e il team Mercedes. Il tedesco l'anno prossimo sarà sostituito da Lewis Hamilton e allora ci tiene a ringraziare tutto lo staff con il quale ha lavorato: "Ho passato tre anni splendidi, peccato che non siano andati come volevamo sotto l'aspetto dei risultati. Auguro il meglio ad Hamilton e il team nel raggiungere il succeso per il quale abbiamo lavorato duramente in questi anni". Dopo tre anni finisce la storia in Formula 1 fra. Il tedesco l'anno prossimo sarà sostituito dae allora ci tiene a ringraziare tutto lo staff con il quale ha lavorato: "Ho passato, peccato che non siano andati come volevamo sotto l'aspetto dei risultati.nel raggiungere il succeso per il quale abbiamo lavorato duramente in questi anni".

"Voglio ringraziare in particolar modo il mio team per la loro fiducia e per il loro impegno incondizionato. - aggiunge Micheal Schumacher - Ora però penso solo a concentrarmi sulle prossime gare."