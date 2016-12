Video shock in rete: insulti al Sic

foto SportMediaset Correlati Gresini: "Sic ha lasciato un segno indelebile" 12:52 - La morte di Marco Simoncelli ha sensibilizzato milioni di persone in Italia e nel mondo. Tanti, tantissimi, tranne uno. In rete infatti circola un video di insulti al Sic, alla sua famiglia, a Kate e Valentino Rossi. Una vergogna 2.0 che ha mobilitato il popolo della rete che ha denunciato il filmato alla Polizia Postale ma che, dopo otto mesi dalla pubblicazione, non ha ancora portato ad alcuna censura ma è partita una petizione online. - La morte diha sensibilizzato milioni di persone in Italia e nel mondo. Tanti, tantissimi, tranne uno. In rete infatti circola un video di insulti al Sic, alla sua famiglia, a Kate e Valentino Rossi. Una vergogna 2.0 che ha mobilitato il popolo della rete che ha denunciato il filmato allama che, dopo otto mesi dalla pubblicazione, non ha ancora portato ad alcuna censura ma è partita una petizione online.

Del video, pubblicato a gennaio in prossimità del compleanno di Sic, la famiglia non era a conoscenza. "I genitori si attiveranno subito con azioni legali - spiega Angelo Volonterio dalla Fondazione in ricordo di Marco -. Presenteranno anche loro una denuncia alla Polizia Postale. Siamo sconvolti. Filmati del genere non possono girare in rete". Nel vergognoso video Sic viene definito un "ragazzo morto sotto le ruote dei milioni", Valentino Rossi "l'amico pagliacco dalle finte lacrime". Altre nove denunce inoltre si stanno muovendo per motivi diversi: "Si tratta di persone che si sono appropriate dell'identità dei familiari di Simoncelli per aprire pagine fasulle sui vari social network. Ma anche siti di merchandising che utilizzano il nome di Sic per interessi personali".