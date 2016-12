McLaren: dalla Sauber arriva Perez

foto SportMediaset 11:05 - "La McLaren è lietà di annunciare che il 22enne pilota messicano Sergio Perez ha firmato un contratto pluriennale che partirà dalla stagione 2013", lo rende noto la scuderia inglese attraverso un comunicato ufficiale. Perez, già nel mirino della Ferrari, si è mostrato entusiasta della McLaren: "Sono stupito e contento di essere un nuovo pilota della McLaren che è uno dei team più grandi della storia della F1. E' un passo importante, ma sono pronto". - "Laè lietà di annunciare che il 22enne pilota messicanoha firmato unche partirà dalla stagione 2013", lo rende noto la scuderia inglese attraverso un comunicato ufficiale. Perez, già nel mirino della Ferrari, si è mostrato entusiasta della McLaren: "Sono stupito e contento di essere unche è uno dei team più grandi della storia della F1. E' un passo importante, ma".

Non è tardata ad arrivare l'ufficialità, ormai data per scontata dopo l'addio di Hamilton, di Sergio Perez all McLaren. Il team inglese, una volta resosi conto dell'impossibilità di trattenere Lewis, non ha perso tempo e e ha chiuso subito per il messicano, seguito anche dalla Ferrari. Il pilota della Sauber abbandona la scuderia svizzera dopo due stagioni e fino a questo momento 31 Gp disputati, 80 punti conquistati e 3 podi.





IL COMUNICATO DELLA MCLAREN La Vodafone McLaren Mercedes è lieta di annunciare che il 22enne pilota messicano Sergio Perez ha firmato un contratto pluriennale che partirà dalla stagione 2013.



In soli due brevi anni, Sergio ha fatto una incredibile impressione sulla Formula 1, ottenendo una serie estremamente impressionante di podi, mentre combinando la velocità con una notevole maturità, e mostrando le potenzialità per diventare una delle più grandi stelle nella F1.



Col nuovo accordo, Sergio inizierà una partnership di guida con il 2009 campione del mondo Jenson Button. Il nuovo pilota Vodafone McLaren Mercedes offre un mix perfetto di gioventù ed esperienza, una combinazione dalla quale, entrambi i piloti ne beneficeranno.



La carriera di Sergio con Vodafone McLaren Mercedes inizierà sul serio a Melbourne il prossimo anno, nel frattempo il suo team futuro rimane assolutamente impegnato a lottare e fornire tutte le opportunità, sia per Jenson Button che per Lewis Hamilton, per il titolo 2012 "piloti e costruttori".

LE PAROLE DI PEREZ "Sono entusiasta e felice di diventare un pilota Vodafone McLaren Mercedes. Il nome McLaren è uno dei più grandi nella storia della Formula 1. Per più di 40 anni la McLaren è stata una squadra che ogni pilota aspirava a guidare. Sono cresciuto con le grandi storie dei trionfi di Ayrton Senna per la McLaren e sono davvero onorato che hanno scelto me per collaborare con Jenson a partire dal 2013.



Ho trascorso la stagione 2012 lavorando molto duramente per dimostrare il mio potenziale, ma sono sempre rimasto umile e concentrato. Io sono, e sarò sempre, estremamente grato a Peter [Sauber] e a tutta la squadra Sauber di Formula 1 per la loro fiducia in me e per avermi dato la possibilità di correre in Formula 1.



In effetti, mi hanno dato l'occasione perfetta per dimostrare quello che posso fare - e ora sono altrettanto grato a Martin [Whitmarsh] e a tutti in Vodafone McLaren Mercedes per avermi dato la possibilità di fare questo ulteriore passo molto importante nella mia carriera . So che è davvero un grande passo, come lo sarebbe per qualsiasi pilota, ma sono pronto per questo.



Così, mentre io sono ancora totalmente concentrato per fare del mio meglio per la Sauber per il resto della stagione, non vedo l'ora di lavorare con tutti in Vodafone McLaren Mercedes, e con Jenson, che è una persona che ho sempre ammirato come un pilota brillante e un grande campione. Vorrei ringraziare Carlos Slim Jr, che mi ha aiutato quando avevo 14 anni, senza il quale non sarei dove sono oggi.



Il nostro viaggio insieme nel corso degli ultimi otto anni è stato incredibile, e farò tutto quanto in mio potere per fornire a Vodafone McLaren Mercedes i risultati per cui ho lavorato tanto insieme a lui. Come ho detto, ho lavorato duramente per arrivare a questo punto della mia carriera, e ora sono in attesa di questa prossima fase ancora più emozionante.



E' fantastico che tutti i sacrifici che ho fatto stanno dando ora i loro frutti. Per esempio, mi ricordo molto bene il primo giorno in cui ho lasciato la mia famiglia, quando avevo 15 anni, per vivere in Germania e correre in Formula BMW. E 'stata dura per me, stavo dormendo in un ristorante in quel momento, ma il sogno di diventare un giorno un pilota di Formula 1 mi faceva andare avanti in quei giorni difficili. Infine, vorrei ringraziare la mia amata famiglia, che mi ha incoraggiato ad ogni passo, e, il popolo del Messico, il mio paese d'origine, e farò del mio meglio per ricompensare il loro supporto con futuri successi con la Vodafone McLaren Mercedes. "