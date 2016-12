"Confermare Massa? Ci sto pensando"

foto SportMediaset 19:13 - A sei gare dalla fine del Mondiale di Formula 1, il futuro di Massa alla Ferrari rimane in bilico. La stagione deludente del brasiliano fa tentennare il presidente della Rossa, Luca Montezemolo: "Se ho deciso di confermare Felipe? Mi prendo ancora qualche giorno per riflettere" ha detto durante la partecipazione al Salone dell'Auto di Parigi. Su Alonso invece commento lusinghiero: "E' il pilota più forte che abbia mai visto in pista". - A sei gare dalla fine deldi Formula 1, il futuro diallarimane in bilico. La stagione deludente del brasiliano fa tentennare il presidente della Rossa,: "Se ho deciso di confermare Felipe? Mi prendo ancora qualche giorno per riflettere" ha detto durante la partecipazione al Salone dell'Auto di Parigi. Suinvece commento lusinghiero: "E' il pilota più forte che abbia mai visto in pista".

"Mi impressiona per tre cose - spiega Montezemolo -: per l'interpretazione della gara, specialmente per il consumo delle gomme, e perché è un grande motivatore del team e per la sua presenza a Maranello". Nonostante la vetta nel Mondiale piloti, la Ferrari non deve abbassare la guardia: "Speriamo che il trend iniziato a Spa continui. E' un trend anche psicologico oltre che di risultati. Spero sia confermato anche in Giappone dopo la bella prestazione di Singapore". La crescita della monoposto non può dirsi conclusa: "Dobbiamo migliorare anche la nostra macchina. Il problema vero è avere più certezze che le innovazioni che portiamo siano confermate in pista".