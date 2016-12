Riparte il campionato di basket: caccia a Siena

foto SportMediaset 15:47 - Il campionato di basket più incerto degli ultimi anni è ai blocchi di partenza. Si comincia dalla Montepaschi Siena campione d'Italia, che nell'antipasto della seconda giornata (la squadra sarà impegnata in una tournée americana con Cavs e Spurs dal 6 all'8 ottobre) affronta al Palaestra la neopromossa Enel Brindisi di Piero Bucchi. Lo stesso Piero Bucchi che pagò a caro prezzo le due finali perse malamente, proprio con la Mens Sana, nel 2009 e nel 2010, quando era capo allenatore di Milano. Il coach, dopo l'esonero dall'Olimpia nel gennaio 2011, si è ricostruito in Legadue, dove ha vinto un campionato e riportato i pugliesi in A dopo un anno dall'ultima retrocessione. - Il campionato di basket più incerto degli ultimi anni è ai blocchi di partenza. Si comincia dallacampione d'Italia, che nell'antipasto della seconda giornata (la squadra sarà impegnata in una tournée americana con Cavs e Spurs dal 6 all'8 ottobre) affronta al Palaestra la neopromossadi. Lo stesso Piero Bucchi che pagò a caro prezzo le due finali perse malamente, proprio con la Mens Sana, nel 2009 e nel 2010, quando era capo allenatore di Milano. Il coach, dopo l'esonero dall'Olimpia nel gennaio 2011, si è ricostruito in, dove ha vinto un campionato e riportato i pugliesi in A dopo un anno dall'ultima retrocessione.

Storie che s'intrecciano - curiosamente - ma che da questa sera lasceranno spazio al basket giocato. Dopo il debutto di Siena, sabato e domenica si parte regolarmente con la prima giornata. La novità meno gustosa di questo inizio è che in Serie A i giocatori stranieri hanno superato gli italiani. Qualche sentore c'era già. Adesso che è avvenuto non resta che rimboccarsi le maniche e provare a cavalcare l'onda lunga della fantastica estate della Nazionale: Pianigiani e i suoi hanno ottenuto il pass per l'Europeo del 2013 senza perdere una partita. Mostrando una compatezza e un carattere fuori dal comune. Speriamo che il movimento, soprattutto quello azzurro, possa beneficiarne.

I CAMPIONI Il campionato italiano, per il resto riparte da poche certezze. E da abbandoni illustri. Il primo, per ordine di visibilità e importanza, è proprio quello di Simone Pianigiani, che dopo aver timbrato 6 scudetti di fila alla guida della Montepaschi Siena ha scelto di emigrare in Turchia, al Fenerbahce. Ha portato con sé il miglior giocatore dello scorso campionato, Bo McCalebb, e il centro David Andersen. Tanto basta per capire che Siena ha perso molto: in termini di sostanza e di qualità. Il presidente Minucci, nel corso dell'estate, ha rinunciato pure a un paio di veterani gloriosi come Lavrinovic e Kaukenas e al capitano Shaun Stonerook, a Zisis e Aradori. Li ha sostituiti con gente del calibro di Hackett (splendido a Pesaro), Sanikidze, Janning, Kemp, Kasun, Brown ed Eze, fermo nel 2011/12. Ottime individualità, ma per fare un gruppo serve tempo. L'onere, ma anche l'onore, toccherà a Luca Banchi, ex vice di Pianigiani e perfetto conoscitore dell'ambiente Mens Sana.

La stagione si annuncia molto equilibrata. Milano, dopo tanti anni di purgatorio (e con l'accesso in paradiso sbarrato quasi sempre in finale) ha fatto investimenti importanti: con l'inserimento di Hendrix, il reparto lunghi è completo e da vertice. Non solo in Italia, ma anche in Eurolega. Sul perimetro è stato confermato Hairston, ma il grande colpo è Langford (ex Maccabi e Virtus Bologna). Il nucleo dello scorso anno, capeggiato dai due greci Fotsis e Bourousis, dai giovani rampolli Melli e Gentile e da captain Cook, offre tante garanzie. Poi c'è Basile, reduce dalla stagione canturina, ma pronto a dare minuti di qualità. Insomma, l'Olimpia parte favorita. Nel lotto delle pretendenti rientra anche Cantù, che dopo la faticosissima Eurolega dello scorso anno (pagata con la precoce eliminazione nei quarti in A), si è già tolta lo sfizio di vincere la Supercoppa. Una squadra costruita bene, con tante new entry nel reparto lunghi: oltre a Cusin, anche gli americani Tyus e Brooks sono di categoria. In cabina di regia c'è Jerry Smith.

LE OUTSIDER Anche la lotta per un posto nei playoff (e, prima, nelle Final Eight di Coppa Italia che tornano a Milano dopo 17 anni) sarà esaltante. Varese, affidata alle cure di Frank Vitucci, ha puntato su gruppo giovane - con Achille Polonara pronto alla definitiva esplosione - e ambizioso. C'è pure la Reyer Venezia, capace di confermare buona parte dell'ultimo roster e costruire l'asse infernale Diawara-Eric Williams. Virtus Bologna e Virtus Roma sono partite dalla conferma degli italiani Poeta e Datome, ottimi protagonisti nell'estate della Nazionale, ma la loro forza va scoperta partita dopo partita. Hanno alle spalle piazze importanti, in cui la capacità d'esaltarsi dipenderà, forse più del solito, dai risultati raggiunti. Sassari, dopo la semifinale dell'anno scorso, ha confermato i cugini Diener e aggiunto un giovane di assoluto valore: Amedeo Tessitori, classe '94, per molto tempo nel mirino delle grandi del campionato. Dietro tutte le altre, con un occhio di riguardo alle possibili sorprese (Cremona?). Purtroppo mancherà Treviso, uscita in estate dal basket che conta per ripartire, con un nuovo nome, dal campionato di Promozione.

RIECCO IL MONDAY NIGHT Fra le novità più importanti di questa stagione ne segnaliamo un paio: Siena e Milano (e Cantù se dovesse qualificarsi alla fase a gironi) giocheranno in Europa il giovedì e il venerdì. Così la Serie A dovrà adattarsi e mandarle in campo al lunedì. Poi, capitolo playoff: già dai quarti di finale si giocherà al meglio delle 7 partite. Trattamente che fino allo scorso anno era riservato solo alla finalissima. Sarà una corsa dura e articolata. Per tutti. LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A

