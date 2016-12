Rossi chiede conferme ad Aragon

- Dopo il podio di Misano,sono alla ricerca di conferme ad, dove si correrà domenica. "Arriviamo con uno spirito più positivo, anche se sappiamo che ogni gara è una storia a sé - ha detto il-. Sarà una prima occasione per verificare se i progressi saranno confermati". Poi una piccola stoccata diai tifosi su: "È perlomeno curioso che il 90%delle persone che mi attacca su Twitter sia ducatista".

"Sotto questo punto vista, nei test dopo l’ultima gara, abbiamo provato un forcellone che mi è piaciuto perché offre un po’ più di “grip” a moto piegata e, di conseguenza, stressa meno le gomme. Vedremo, sarà una possibilità di capire se siamo migliorati davvero”, ha aggiunto Rossi.

Spera di godere delle modifiche apportate alla Desmosedici anche Nicky Hayden, ancora alle prese con l'infortunio alla mano di Indianapolis. “Per me Aragon è una pista divertente: mi piacciono i tracciati che hanno dislivelli diversi e questa sicuramente ha diversi “up and down” - ha commentato l'americano - . Ci sono anche alcuni punti ciechi che la rendono tecnicamente impegnativa oltre a sezioni dove si può sorpassare. Non vedo l’ora di verificare quanto sarà migliorata la mia mano rispetto a Misano e, soprattutto, di poter usare la nuova ciclistica. Sicuramente il feeling che ne ho ricavato al primo “assaggio” nei test è stato piuttosto positivo e quindi sarà bello cominciare a lavorarci. Sono sicuro che il set-up avrà bisogno di qualche aggiustamento, ma sarà molto interessante capire cosa ne potremo ricavare”.

Anche il team manager di Borgo Panigale, "Vitto" Guareschi, attende il verdetto della pista: “Arriviamo ad Aragon dopo la gara positiva di Valentino a Misano e dopo un test che ci ha dato risposte promettenti: sarà interessante verificare se quello che abbiamo trovato funziona altrettanto bene anche su una pista completamente diversa, mentre a casa continueremo comunque a lavorare a pieno ritmo sullo sviluppo. Ad Aragon oltre a Vale potremo contare anche sul feedback di Nicky che sarà sicuramente più in forma rispetto a Misano, anche se forse non ancora al 100%”.