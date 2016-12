F1: Vettel vince a Singapore, Alonso 3°

Nella splendida notte di Singapore, Vettel firma l'81.esimo podio in carriera superando così il grande Ayrton Senna. In una gara magica per il tedesco della Red Bull che fin dal via ha trovato la scia del poleman Hamilton, seguendolo come un segugio fino al giro numero 23 quando il cambio della McLaren ha alzato bandiera bianca. Un duro colpo per Lewis che oltre a perdere la gara, scivola in quarta piazza nella classifica mondiale. Ennesimo ribaltone in una stagione imprevedibile, dove adesso è proprio Vettel che prende la scia di Alonso nella lotta per il titolo. Con il tedesco che ha fatto una gara impeccabile, senza lasciarsi impensierire dalle due Safety Car entrate a spezzare il ritmo. Un duello lungo, caldo e massacrante, sia per le monoposto, sia per i piloti, e finito prima dei 61 giri previsti per il raggiunto limite di tempo massimo delle due ore. E alla fine anche la direzione gara ha optato per non rovinare la domenica e lo sforzo di Vettel, decidendo di non sanzionare, dppo aver investigato per due ore, una frenata "furba" davanti a Button.

Detto quindi che nella tarda notte asiatica tornano a brillare le stelle sul casco di Sebastian, meritano un lungo applauso anche le prestazioni di Button e Alonso. L'inglese salva la giornata della McLaren, riprendendosi dall'out di Monza e confermandosi uno stratega freddo e lucido nei momenti più critici. Allo stesso modo, Fernando completa il podio attaccando dall'inizio alla fine, riscattandosi anche dalla brutta partenza dove ha perso una posizione solo per una manciata di curve. Lo spagnolo non si è mai tirato indietro, nonostante la Ferrari non abbia mai dato in questo weekend l'impressione di avere il potenziale per stare con Red Bull e McLaren. Tanto che nel finale, Alonso ha dovuto anche guardare negli specchietti per contenere la risalita della Force India di Di Resta, quarto e in giornata di grazia.

Hanno invece trovato il passo dei migliori inseguitori, Rosberg e le due Lotus. Con Raikkonen che ringrazia Grosjean per una posizione omaggio. Mentre trattasi di "gara della vita" - o almeno buona per sperare nel rinnovo - per Massa. Dove il brasiliano parte talmente male da finire subito utlimo, ma poi s'inventa funambolo con le gomme super-soft, tanto da riuscire a mettere in pista una rimonta che lo porta fino all'ottavo posto. Con una serie di sorpassi aggressivi e spettacolari, come quello da brivido e al limite dell'incidente con Senna.

In pratica un ottimo segnale di risveglio per il brasiliano della Ferrari, mentre si addormenta del tutto Schumacher che sbaglia una staccata facile, centrando in perfetto stile "bowling" un incolpevole Vergne. Per il tedesco della Mercedes scatta la penalità dei Giudici a fine gara: 10 posizioni in meno sulla griglia di Suzuka. Infine da segnalare la bella la lotta nelle retrovie tra Webber e Perez. L'australiano riesce a rientrare nella top ten per un soffio, ma con in tasca solo 133 punti totali sembra ormai aver perso definitivamente il treno mondiale.



