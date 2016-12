Ciclismo, Longo Borghini di bronzo

- Grande prestazione perai Mondiali di ciclismo femminile su strada. A Valkenburg l'azzurracon un tempo di, 8" dietro all'australiana, argento per lei, e 18" alle spalle diche si è conquistata l'oro con il tempo di. Un altro trionfo per l'olandese che bissa così il successo ottenuto alleBene anche l'altra azzurra, giunta sesta.

"Sono soddisfatta e felicissima. Ha vinto la più forte, Marianne si merita questa maglia perché ha dimostrato tutto l'anno di essere la numero uno. Io ho lottato fino alla fine, lei è un fenomeno ma non ho paura di lei. Ancora non ci credo di avere conquistato una medaglia. Fino a due anni fa non ero mai stata a un mondiale e nemmeno ad un europeo e adesso sono qui con questa medaglia al collo dopo averne conquistata una a cronometro agli Europei", ha commentato la Longo Borghini.

"Tatticamente abbiamo corso bene - ha aggiunto l'azzurra - , volevamo provare ad anticipare la Vos e avere la Ratto davanti si è rivelato fondamentale. Nell'ultimo giro sul Cauberg Marianne è partita fortissimo. Pensavo di poterla seguire ma non ce l'ho fatta. L'australiana Neylan è stata la vera sorpresa; a quel punto ho cercato solo di difendermi e sul rettilineo finale ho dato tutto per prendere questa medaglia. Ringrazio tutte le mie compagne, in particolare la Cecchini e la Ratto, come sempre l'unione è stata la nostra forza, e poi ringrazio il nostro ct Edoardo Salvoldi che riesce sempre a tirare fuori il meglio di noi e rendere vincente questo gruppo. Mi auguro che questo podio iridato sia un punto di partenza per crescere ancora".

La Vos, al suo secondo successo iridato in carriera, subentra nell'albo d'oro a Giorgia Bronzini, vincitrice delle ultime due edizioni e solo ventesima in questa occasione.

In attesa della prova maschile, per l'Italia è la seconda medaglia alla rassegna iridata olandese dopo il bronzo della Stricker tra le juniores.