Maratona NY:"Zanardi troppo veloce"

foto SportMediaset 18:39 - Alex Zanardi non potrà correre la Maratona di New York, secondo la commissione della gara è troppo veloce. "E' una cosa assurda e spero che tornino sui loro passi, perché le regole che hanno messo quest'anno non hanno senso: è come se non si facessero le gare dei 100 e dei 200 metri perchè vincono i giamaicani", ha commentato il campione paralimpico. Un flash anche sugli ori di Londra: "Non mi aspettavo tutto questo affetto". non potrà correre la, secondo la commissione della gara è. "E' una cosa assurda e spero che tornino sui loro passi, perché le regole che hanno messo quest'anno non hanno senso: è come se non si facessero le gare dei 100 e dei 200 metri perchè vincono i giamaicani", ha commentato il campione paralimpico. Un flash anche sugli ori di: "Non mi aspettavo tutto questo affetto".

Sull'esperienza olimpica l'ex pilota ha aggiunto: "Forse la gente ha capito che una volta correvo per me, mentre adesso corro anche per la mia squadra, per i colori dell'Italia e per le tante persone che vivono esperienze analoghe alla mia: loro mi danno la forza perchè mi raccontano che hanno preso coraggio da me". Zanardi, che parteciperà alla prossima Maratona di Venezia, ha voluto ringraziare anche l'atleta paralimpico Vittorio Podestà, oro a Pechino e bronzo a Londra: "E' lui che mi ha portato in questo mondo e non smetterò mai di ringraziarlo, la mia vittoria è anche la sua".