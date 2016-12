F1: Hamilton in pole a Singapore

- Girando in 1:46.362,centra la. Ovvero la numero 24 in carriera per l'inglese della McLaren che precede(Williams), mentre in seconda fila si piazzano(Red Bull) e(McLaren). Solo 5°(Ferrari) seguito da(Force India),(Red Bull) e(Lotus). Chiudono la top ten le. Male(Lotus) 12° davanti a(Ferrari).

Hamilton si era nascosto bene nelle prove libere, svelando il suo - enorme - potenziale sul tracciato cittadino di Marina Bay Street solo nell'ultimo step della qualifica. Una prova di forza per Lewis, che rifila oltre 4 decimi alla Williams di Maldonado. Una firma con dedica per la 150.ma pole position della McLaren, arrivata con grande tempismo in occasione del 40° anniversario del primo centro in qualifica.

Insomma un colpaccio che impensierisce non poco gli avversari. Soprattutto quelli dalla seconda fila in giù, visto che Vettel non è riuscito a ripetere la prestazione del Q2, che comunque non sarebbe bastata per la pole. Il tedesco è finito così nella 'trappola' della McLaren, visto che lo "stratega" Button gli partirà accanto. Detto che Jenson si è fermato a soli 34 millesimi dalla Red Bull, ma ha fatto nettamente meglio della Ferrari, relegata in terza fila proprio sotto la bandiera a scacchi.

Per Alonso un bel grattacapo, visto che sorpassare tra i muretti di Singapore non è facile e le variabili in gara saranno tante e difficili da interpretare. A partire dalla grande differenza di prestazione tra le due mescole delle gomme, per cui servirà una strategia ben calibrata, visto che la stessa Pirelli "suggerisce" 2-3 soste. E che i 61 giri previsti nella torrida serata asiatica saranno estenuanti. Gli errori di certo non macheranno, come anche l'ingresso della Safety Car, da sempre grande protagonista della gara in notturna.

Inoltre, accanto a Fernando ci sarà la Forcfe india di Di Resta, mentre dietro partiranno la Red Bull di Webber e la Lotus di Grosjean. Quest'ultimo invitato caldamente da tutti a non fare danni, dopo aver saltato la gara di Monza per il disastro combinato al via del GP di Spa. Ovvero l'incidente dove proprio Alonso era stato vittima illustre della 'follia' del francese.

Si sono invece accontentati della quinta fila Schumacher e Rosberg, che non hanno girato nel Q3, risparmindo saggiamente le gomme. Mentre Raikkonen e Massa si sono persi sotto i riflettori della city, con tempi alti e degni del centro gruppo. I due big sono così troppo lontani dalle zone di vertice. File migliori dove il finlandese avrebbe dovuto piazzarsi per difendere il terzo posto in campionato, e dove il brasiliano avrebbe potuto aiutare Alonso.



La griglia di partenza del GP di Singapore - La qualifica in tempo reale