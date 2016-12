Fognini in finale a San Pietroburgo

- L'Italia del tennis centra una doppia finale. Grande colpo pernel torneo Atp World Tour 250. Il tennista italiano n.53 del ranking ha raggiunto la finale dove affronterà lo slovacco. Vittoria in semifinale anche peral: battuto a sorpresacon un'ottima prestazione in rimonta. Per il n.28 Atp finale tosta: ci sarà il francese(Davydenko ko in tre set).

Fognini si è confermato ad alti livelli in Russia: l'azzurro ha superato brillantemente in semifinale lo spagnolo Daniel Gimeno-Traver chiudendo il match in due set. Con una prestazione senza sbavature sul cemento indoor il tennista ligure ha raggiunto la seconda finale in carriera dopo quella persa a Bucarest quest'anno contro Simon, adesso tenterà di aggiudicarsi i 410.000 dollari in palio.

Seppi, invece, ottiene una grande risultato all'Open De Moselle vincendo in semifinale contro Monfils per 3-6, 6-1, 6-4. Il 28enne altoatesino si è imposto in rimonta dopo un primo set dominato dal francese che giocava in casa e rientrava alla grande dopo l'infortunio al ginocchio. Seppi, che aveva sempre perso contro Monfils, ha dominato gli scambi nella seconda metà di gara ed è stato inattaccabile anche al servizio. Sul match point l'azzurro ha dovuto annullare 3 palle break all'avversario prima di chiudere l'incontro in un game massacrante. Per il primo tennista italiano del ranking adesso si apre la possibilità di vincere il terzo titolo nel circuito maggiore dopo i successi di Eastbourne 2011 e Belgrado 2012.