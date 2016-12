Alonso:"Eravamo più veloci a Monza"

- Il terzo posto nelle libere non sembra soddisfare, che guarda pensieroso il miglior tempo di Vettel : "Tutto sommato questa giornata è stata positiva, anche se la prima impressione è che non siamo così competitivi come lo eravamo a Monza due settimane fa. Ci manca ancora un po' di prestazione su piste che richiedono il massimo carico aerodinamico. Inoltre per quello che abbiamo visto c'è una differenza significativa fra i due tipi di gomme".

Lo spagnolo del Cavallino spiega: "Per avere un quadro esatto della situazione sul fronte gomme dobbiamo aspettare le qualifiche. Forse questa differenza tra le due mescole nelle libere è stata un po' amplificata dall'evoluzione delle condizioni dell'asfalto. Mettere alla prova gli pneumatici sulla lunga distanza è molto complicato su un tracciato come questo, a causa del traffico. Quindi è difficile fare un confronto con i nostri principali avversari. Sono abbastanza sicuro che domenica avremo un degrado piuttosto rilevante e sarà importante gestirlo nella maniera migliore".

Anche Felipe Massa, nono nella seconda sessione a circa 1"5 dal miglior tempo di Sebastian Vettel, è apparso in difficoltà. "Non è stata una giornata facile per me. La macchina non è stata a posto per tutto il giorno e ho anche sofferto in maniera particolare un eccessivo degrado degli pneumatici, in entrambe le sessioni". "Al termine della seconda sessione abbiamo trovato che c'erano alcune cose che non funzionavano a dovere ma ciò non spiega tutti i problemi. Dobbiamo studiare bene quello che e' successo e porvi rimedio in vista del prosieguo del weekend. Abbiamo le idee abbastanza chiare sulla direzione che dobbiamo prendere in termini di assetto: quello che è certo -conclude il pilota brasiliano- è che abbiamo tanto lavoro da fare".

Intanto in una nota, Pirelli anticipa che per il GP sono attesi 2-3 pit-stop: "Come sempre Singapore ci ha regalato uno spettacolare avvio del weekend di gara con la pioggia che ha accresciuto la complessità di questa pista. Nonostante questo abbiamo assistito a numerosi long run nel corso della serata che hanno consentito l'accumulo di dati sui diversi carichi di benzina. Quindi ci possiamo aspettare tra i due e i tre pit-stop durante la gara, ma molto dipenderà dalle apparizioni della safety car che tradizionalmente è una protagonista su questo circuito. Le differenze di tempo tra le due mescole è intorno a 1.5 secondi al giro, mentre il degrado incide con 0,3 secondi al giro per le supersoft e di 0,1 secondi per le soft. Queste differenze consentiranno un'ampia varietà di strategie".