Alonso sangue freddo: "Nessuna pressione"

Con 37 punti di vantaggio in classifica , lo spagnolo delpuò affrontare la sfida di Singapore con una tranquillità maggiore rispetto agli inseguitori: "Mi sento fiducioso e penso che la nostra vettura sarà in forma per questo finale di stagione. Aspettiamo a vedere come saranno le prestazioni del venerdì, ma il nostro obiettivo è lottare anche qui per la pole e la vittoria, dato che siamo stati competitivi anche sui tracciati cittadini di Monaco e in Canada. Qui la pole è importante e quindi sarà una qualifica decisiva".ritiene che dei, tre si adattino bene allaovvero: "Abbiamo bisogno di massimizzare le nostre forze, facendo punti importanti in tutte le gare, ma soprattutto provando a vincere le tre corse dove sappiamo di poter andare forte. L'obiettivo è portare a casa i 75 punti che sono sul piatto e potrebbero essere quelli decisivi per il titolo. Le McLaren restano le favorite, anche vedendo le loro performance nelle ultime gare, quindi spetta a noi migliorare il nostro passo. Comunque, con il nostro vantaggio in classifica, abbiamo un margine di errore che gli altri non hanno. Per questo credo che abbiano molta più pressione gli avversari".torna anche in soccorso di, il cui futuro a bordo dellaè ancora in dubbio: "Lavoro con Felipe da tre anni ormai e abbiamo un buon rapporto. Se il team deciderà di sostituirlo, chi arriverà dovrà essere migliore di lui. Ho letto un sacco di nomi candidati al posto di Felipe, ma non ho visto nessuno tra questi piloti che ha fatto meglio in Formula 1. Poi comunque dovremo rispettare la decisione del team, ma secondo me abbiamo bisogno di un driver che rispetti la Ferrari e la tradizione che questo team porta avanti".Ilha dedicato un pensiero anche all'amico, tornato recentemente alla vittoria nel mondo dei rally dopo il terribile incidente. Sulle sue, però, Alonso spiega serio: "Conosco Robert da quando aveva 12 anni, è un bravo ragazzo e un pilota di grande talento. Mi ha fatto piacere rivederlo alla guida in una macchina da rally, ma se vuole tornare in Formula 1, non può semplicemente lasciare l'ospedale e ricominciare. E' necessaria tanta pratica per risvegliare le proprie abilità alla guida e cominciare un allenamento mentale, oltre che fisico, perché è importante tornare un pilota professionista innanzitutto nella propria testa. Guidare nel rally fa parte di questo processo".Infine, è stato ricordato al leader del mondiale che con il terzo posto di Monza ha"80 podi sono un motivo d'orgoglio - ha concluso- ma questi numeri saranno importanti quando mi sarò ritirato. Eguagliare un primato di Senna è una grande cosa, perché ho sempre seguito le sue gare e avevo un suo poster in camera. Sperare di poter raggiungere un suo record era qualcosa di impensabile all'epoca. Spero di poter eguagliare altri record di Senna, come, ad esempio, il numero di mondiali vinti".