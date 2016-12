Italtennis: ecco la Croazia

Per l'ci saranno alcune insidie: oltre a Cilic che è il n.15 del mondo, nella nazionale croata ci saranno anche(n. 105) e, lo specialista del doppio con il servizio più potente di tutto il circuito Atp. Evitati comunque pericoli peggiori come, per questo il capitano azzurroha commentato soddisfatto: "E' un sorteggio che ci lascia tante speranze. Sono convinto che contro lapossiamo vincere. Avremo il vantaggio di giocare in casa e possiamo contare su una squadra solida e competitiva, soprattutto sulla terra rossa. I ragazzi si faranno trovare pronti e daranno il massimo per superare il turno".

Questo il tabellone completo:

Canada - Spagna (1)

Italia - Croazia (7)

Belgio - Serbia (4)

Usa (6) - Brasile

Francia (5) - Israele

Argentina (3) - Germania

Kazakhistan (8) - Austria

Svizzera - Repubblica Ceca (2)