Fede vuole Lucas, manca l'accordo

LUCAS-FEDE E IL CONTRATTO DA 4 ANNI

Laha scelto: la nuotatrice rivuole. Dopo l'esperienza avuta nelcon l'allenatore francese, Fede è sicura di poter tornare a far bene sotto la sua guida. L'ostacolo principale (secondo La Stampa) rimane l'. Il problema non sembra l'ingaggio dell'allenatore (che chiede 150mila euro) ma: la richiesta è di 4 anni, ma la Federazione tentenna visti i continui cambi di idea di Federica.A complicare ulteriormente una trattativa già non facile ci si mettono anche: a metà ottobre si voterà chi dovrà guidare la Fin per i prossimi 4 anni. Come detto, il nodo della trattativa non sarebbe. Lucas chiede circa 150mila euro, una bella cifra, ma Barelli (attuale presidente della Fin) sa di poter coprire parte dello stipendio grazie a qualche. Il problema sorge nella richiesta del francese di, e visti i rapidi cambi di umore della Pellegrini non è sicura che la campionessa riscirà ad arrivare a Rio 2014 senza ricambiare nuovamente coach."Lucas è un amico, ma ci siamo rotti le scatole. Non può dare tutto per scontato", queste le parole di Barelli che punta il dito sull'allenatore transalpino. Un altro ostacolo alla trattativa sarebbe la volontà di Philippe di non essere allenatore federale, ma di guidare(cosa molto gradita alla nuotatrice), e anche su questo punto la Fin non è certa.Insomma le difficoltà esistono, ma non sono insormontabili. D'altronde, e, se non si troverà un accordo a breve, potrebbe anche decidere di raggiungere l'allenatore a(dove sta attualmente lavorando in una scuola di nuoto) per iniziare la preparazione.