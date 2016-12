Hamilton: "Contento di rimanere"

foto SportMediaset 13:02 - "Sono felice alla McLaren. Mai preso impegni con nessuna squadra, non ho fissato una scadenza". Il contratto di Lewis Hamilton con la scuderia britannica scadrà al termine della stagione, ma il pilota non pare intenzionato a cambiare: "Ho vinto il Mondiale nel 2008 con la McLaren e sono felice con queste persone e in questo ambiente" - afferma al quotidiano Times of India -, "Tante chiacchiere sul mio passaggio alla Mercedes ma io sono contento qui". - "Sono. Mai preso impegni con nessuna squadra, non ho fissato una scadenza". Il contratto di Lewis Hamilton con la scuderia britannica scadrà al termine della stagione, ma il pilota: "Ho vinto il Mondiale nel 2008 con la McLaren e sonoe in questo ambiente" - afferma al quotidiano Times of India -, "Tantema io sono contento qui".

Nel paddock circolano voci di una faraonica offerta da parte della Mercedes per assicurarsi le prestazione del pilota inglese, ma Hamilton ha fatto la sua scelta. avanti con la McLaren: "Abbiamo un'ottima monoposto e siamo in grado di competere con gli altri top team: abbiamo senz'altro la possibilità di vincere il Mondiale". Il campione britannico è ora al secondo posto nella classifica piloti di F1, a 37 punti di distanza da Alonso.



Lewis ha poi analizzato il momento della Formula Uno, commentando le inniovazioni introdotte dal Gran Premio ungherese: "La Ferrari in genere ha sempre una buona monoposto, ma nel 2009 sono state introdotte nuove regole. La Red Bull per prima ha modificato la propria macchina e ogni anno l'ha sviluppata. Alla vigilia del Gp d'Ungheria le norme sono cambiate in parte, la Ferrari si è adattata seguendo la direzione della Red Bull mentre noi abbiamo fatto una scelta diversa. Per cambiare, a quel punto, qualcuno ha cominciato a prendere spunto dalla nostra monoposto".



Hamilton ha infine parlato, da vero atleta e appassionato di sport, anche degli altri sport e degli altri suoi "colleghi": "Non mi piace molto Ronaldo, a lui piace stare sotto i riflettori, a me solo andare forte al volante. Come mi ha detto Bolt quando l'ho incontrato: "Sei tu quello veloce!". Ma il mio vero idolo rimarrà sempre Muhammad Alì".