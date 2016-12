Tennis: l'Italia resta in Serie A

foto SportMediaset 16:54 - Andreas Seppi batte senza affanno Paul Capdeville e regala all'Italia il punto decisivo per rimanere nella Serie A di Coppa Davis. Sulla terra di Napoli, nel playoff del World Group contro il Cile, l'azzurro batte il sudamericano in tre set: 6-3, 6-1, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 31 minuti di gioco. L'Italia ha poi chiuso sul 4-1 grazie al successo di Simone Bolelli, che ha superato Christian Garin in due set: 6-4, 6-3 in 1h12'. batte senza affannoe regala all'Italia il punto decisivo per rimanere nelladi. Sulla terra di, nel playoff del World Group contro il Cile, l'azzurro batte il sudamericano in tre set: 6-3, 6-1, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 31 minuti di gioco. L'Italia ha poi chiuso sul 4-1 grazie al successo di, che ha superatoin due set: 6-4, 6-3 in 1h12'.

Soddisfatto capitan Corrado Barazzutti, nonostante un successo meno facile del previsto. “Andreas prima del match era abbastanza nervoso, sentiva la tensione come è normale che sia. Poi in campo ha giocato veramente bene, e finalmente è riuscito ad esprimere il suo miglior tennis anche in Davis - ha commentato - . Il sorteggio di mercoledì? Speriamo solo in una squadra abbordabile, che ci permetta di giocarci le nostre chance”.