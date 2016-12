Gresini: "Sic ha lasciato un segno indelebile"

, storico team manager della MotoGP, ricorda così: "La moto è lo sport che amiamo.e che amiamo noi. Delle volte dobbiamo lottare e ci sentiamo molto traditi dagli eventi, perché la mancanza di un pilota è una cosa troppo forte, che rimane sempre. Un segno indelebile come una ferita profonda. Andiamo avanti, certo, abbiamo nuovi piloti e teniamo duro, ma non sarà mai più come prima".

In prima fila alla presentazione del libro "Il nostro Sic", Gresini non nasconde una grande emozione per la gara e gli eventi intitolati al suo pilota: "Questa è la nostra pista di casa, e adesso è anche intitolata a Marco... è ancora più importate! Adesso ha un sapore speciale. Vedere la sua immagine in corsa, quando entri in autodromo, è una cosa forte. E' chiaro che quando sono arrivato nel paddock il primo giorno, mi è venuta subito in mente la gara dell'anno scorso. Le gioie, le emozioni e i progetti che avevamo in mente... Perché qui nel 2011 è stato speciale: Marco ha fatto una grande gara e qui abbiamo definito il futuro. Alla domenica sera si sono scritte le strategie per l'anno dopo, che poi sarebbe stata questa stagione, da correre con la Honda ufficiale. Marco era veramente speciale".

La forza d'animo del team manager italiano è ammirevole. Gli occhi sono lucidi, ma Fausto è sempre un grande e ci congeda con un sorriso: "Adesso che non è passato neanche un anno dalla sua scomparsa essere qui a doverlo ricordare è veramente molto forte. Quindi non è facile. E un libro che racconta il Sic è sempre una cosa bella e piacevole. Una cosa importante per farlo rivivere ancora".