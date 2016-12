Rossi: "GP speciale per il Sic"

- E' un Valentino Rossi un po' tirato in volto, quello che si presenta in conferenza a Misano: "Tornare a correre in Italia lascia buone sensazioni perché sai che sarà un weekend pieno di gente che verrà a vederci e fare il tifo. Poi quest'anno è un po' più speciale perché è la gara dedicata al Sic: sarà ancora più bello e cercheremo di onorarlo. E' l'ultima gara in Italia con la Ducati ma non cambia molto. All'anno prossimo ci penseremo l'anno prossimo".

"Mancano ancora 6 gare - ha detto Rossi - e dobbiamo cercare di dare ugualmente il massimo e migliorarci. Cercando di fare qualche bella gara". Il campione di Tavullia spiega come lui e la Ducati si sono preparati per questo weekend: "Abbiamo fatto i test e sono riuscito ad essere più veloce rispetto a Brno. La moto è un po' più facile da guidare e mi sembra di aver migliorato un pochino, ma bisogna poi vedere gli altri come andranno. Abbiamo lavorato sull'usura delle gomme, fastidiosa dopo 7-8 giri, ma solo quando saremo in pista tutti insieme come andremo. Da qui alla fine, a parte Aragon e Valencia che sono stata anche in passato piste difficili, penso che qualche occasione per fare bene possa esserci".

Commentando la classifica iridata, Rossi vede una volata a due per il titolo: "Secondo me in condizioni di asciutto e senza Stoner sarà difficile che qualcuno si possa mettere tra Lorenzo e Pedrosa. Rivendendo la gara di Brno sono stati velocissimi e costanti, non hanno sbagliato mai e tenuto un passo impossibili per gli altri. Poi in sei gare possono succedere tante cose, e magari Spies se non ha sfortuna può essere quello che gli sta più vicino".

Per il 2013 Valentino saluterà la Ducati che, però, ha preparato un vero Dream Team, come conferma anche il Numero 46: "Mi sembra che l'anno prossimo la Ducati avrà una buonissima squadra perché avrà giovani di talento, con Iannone che ha dimostrato già di andare molto forte, poi piloti di esperienza e molto vari. Quindi Dovizioso molto preciso e più pulito nella guida, e poi Spies e Hayden, dalla scuola americana e un po' più sporchi e aggressivi. Mi sembra un'ottima scelta". Infine ancora un pensiero a Simoncelli, che tocca profondamente Rossi: "Ricordi di Sic tanti. Gli piaceva molto Misano e gli piaceva correre qui davanti a tanti tifosi italiani. Quindi sicuramente gli dispiacerà tanto non esserci. E sicuramente dispiace tantissimo anche a noi".