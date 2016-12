Federica Pellegrini rivuole Lucas

foto SportMediaset 21:33 - Amarcord Pellegrini. Dopo debacle alle Olimpiadi di Londra e il divorzio da Claudio Rossetto, Federica è pronta a ripartire da Philippe Lucas, il tecnico francese che l'ha portata a vincere due ori mondiali a Shangai. I due hanno avuto una lunga conversazione telefonica e avrebbero trovato un accordo. Ora la palla passa alla Federazione per la trattativa economica. Nel progetto è coinvolto anche Magnini, ma con obiettivi diversi. - Amarcord. Dopo debacle alle Olimpiadi di Londra e il divorzio da, Federica è pronta a ripartire da, il tecnico francese che l'ha portata a vincere due ori mondiali a Shangai. I due hanno avuto una lunga conversazione telefonica e avrebbero trovato un accordo. Ora la palla passa alla Federazione per la trattativa economica. Nel progetto è coinvolto anche Magnini, ma con obiettivi diversi.

Tra Lucas e la Pellegrini, stando ai ben informati, i patti sono chiari. Per allenarsi Federica non intende spostarsi dal centro federale di Verona e intende affrontare quest'anno in maniera soft, dedicandosi soltanto al dorso e alle staffette. Il tecnico francese si è detto disponibile ad accettare e ha parlato di un "buon progetto".



Per avere altri dettagli sull'accordo e sui programmi della campionessa azzurra occorrerà attendere che la Federnuoto si confronti con Lucas sulle questioni economiche e decida il da farsi.



Nel progetto dovrebbe rientrare anche Filippo Magnini, il velocista azzurro campione europeo dei 100 stile libero e fidanzato della Pellegrini. Per l'azzurro esigenze e obiettivi saranno però diversi. A 30 anni lo sprinter vuole preparare al meglio i prossimi mondiali a Barcellona e sarebbe pronto a trasferirsi a Verona per preparare con Lucas anche il quadriennio olimpico.