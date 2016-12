MotoGp: Iannone-Spies in Ducati

foto SportMediaset 18:22 - Adesso è ufficiale: nella prossima stagione di MotoGp, Ben Spies e Andrea Iannone correranno con il Team Pramac di Ducati. I due piloti hanno firmato con la casa di Borgo Panigale, che contestualmente ha prolungato il sodalizio con Pramac Racing, che nella stagione 2013-14 gestirà ancora il suo team satellite. I due piloti avranno comunque a disposizione materiale ufficiale. Per Iannone si tratterà della prima esperienza in MotoGp. - Adesso è ufficiale: nella prossima stagione di MotoGp,correranno con ildi. I due piloti hanno firmato con la casa di Borgo Panigale, che contestualmente ha prolungato il sodalizio con Pramac Racing, che nella stagione 2013-14 gestirà ancora il suo team satellite. I due piloti avranno comunque a disposizione materiale ufficiale. Per Iannone si tratterà della prima esperienza in

"Dopo la conferma di Nicky Hayden e l’annuncio di Andrea Dovizioso per il Ducati Team - si legge in un comunicato ufficiale -, la Casa italiana ribadisce fiducia e impegno nel Campionato del Mondo MotoGP completando lo schieramento per la prossima stagione con due piloti veloci e competitivi, già protagonisti del Campionato del Mondo Moto2 e MotoGP". Andrea Iannone si presenterà alla classe regina dopo due anni di assoluta competitività in Moto2. Spies, invece, è reduce da una stagione disgraziata in Yamaha, dove ha accumulato cadute e infortuni in serie.