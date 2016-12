Alonso: "Non bastano i podi"

- "Non bastano i podi, bisogna provare a vincere".non abbassa la guardia nonostante il cospicuo "gap" sui rivali, aumentato ancora dopo ildi Monza. Ora l'avversario principale è Hamilton che a 7 gare dalla fine, dista ben. "Ci sono ancora 175 punti in palio e, basta una gara sbagliata - spiega Alonso - Bisogna affrontareogni gara come se dovessimo rimontare anziché conservare i punti di vantaggio".

Alonso infatti sa bene che la strada è ancora lunga: "Mancano sette gare abbastanza stessanti e in cui negli ultimi anni non abbiamo vinto, quindi bisogna fare un passo avanti e continuare a migliorare".

La Ferrari però, come spiega lo spagnolo, ha ancora qualche carta da giocare: "C'è sempre un margine di sviluppo per tutti, forse per noi un po' di più perchè non abbiamo ancora potuto introdurre alcuni miglioramenti che altri hanno già. Ma tutti continuano lo sviluppo. La McLaren è in grande forma, ma per noi sono importanti i pezzi nuovi e proveremo a recuperare un po''".