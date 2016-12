Nole e la maledizione del lunedì

come: odia il lunedì. Già, il lunedì. Nel 2012 il primo giorno della settimana sembra proprio stregato per. Due delle quattro finali degli Slam giocati quest'anno si sono infatti disputate proprio il lunedì per problemi legati al meteo e, guarda caso, Novak ha sempre perso. Sulla terra rossa delil serbo si è arreso a, mentre sul cemento diad alzare le braccia al cielo è stato

Solo un caso? Forse. Anche se la coincidenza è quantomeno sospetta. A Parigi la finale contro Nadal, iniziata domenica, è stata poi interrotta e ripresa il giorno seguente. Esito? Nole battuto in quattro set dallo spagnolo in tre ore e 53 minuti: 6-4, 6-2, 2-6, 7-5. A Rafa è bastata meno di un'ora lunedì per strappare il servizio a Djokovic sul 6-5: game, set & match.



Us Open, altra superficie, stesso film. O quasi. La finale contro Murray, reduce dall'oro alle Olimpiadi, si gioca lunedì a causa di una violenta perturbazione che minaccia il torneo. Il serbo lotta per cinque set, ma alla fine perde, consegnando all'inglese il primo Slam della carriera. Per Djokovic terza finale dell'anno e seconda sconfitta. Sempre di lunedì.



Sarà una maledizione, sarà una casualità. Ma questi sono i dati. Il serbo forse si prepara con così tanta meticolosità che il lunedì post finale è già "scarico"? Difficile dare una risposta. Certamente Nole nel 2012 non è più l'Iron Man del 2011 e forse anche lui, semplicemente, odia il lunedì!