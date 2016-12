Us Open: Andy Murray stende Nole Djokovic

foto SportMediaset Correlati Nole e la "maledizione" del lunedì

Errani e Vinci diventano ricche 12:06 - Dopo 5 ore di incontro Djokovic si arrende e così, al quinto tentativo, Andy Murray conquista il suo primo titolo di uno Slam. Lo scozzese ha dovuto lottare per cinque lunghissimi set, nonostante avesse conquistato i primi due per 7-6, 7-5. Nel terzo e quarto è venuto fuori Djokovic che ha lasciato all'avversario appena cinque game inanellando un 6-2, 6-3. Ma nel quinto set decisivi i due break conquistati da Murray, che ha schiacciato Nole con un secco 6-2. - Dopo 5 ore di incontroe così, al quinto tentativo,. Lo scozzese ha dovuto lottare per, nonostante avesse conquistato i primi due per 7-6, 7-5. Nel terzo e quarto è venuto fuori Djokovic che ha lasciato all'avversario appena cinque game inanellando un 6-2, 6-3. Ma nel quinto set decisivi iconquistati da Murray, che ha schiacciato Nole con

''Devo fare i complimenti ad Andy - dice Djokovic durante la premiazione - Se lo merita proprio questo titolo, assolutamente. E' stato un onore far parte di questo match''. Entusiasta, invece, Murray al termine dell'incontro: ''Finalmente ce l'ho fatta. Ringrazio Lendl, il mio tecnico, è uno dei piu' grandi tennisti di sempre. Qui ha fatto 8 finali di fila. E' bello averlo nel mio angolo, non solo lui ma tutta la mia squadra''.



Prima di questa volta Murray aveva disputato altre quattro finali del Grande Slam. Nel 2008, sempre agli Us Open, perse in tre set contro Roger Federer, lo stesso che due anni dopo spense i suoi sogni di gloria, questa volta all'Australian Open. Nel 2011, sempre a Melbourne, lo scozzese cedette a Djokovic, sempre in tre set. Quest'anno, infine, ancora una finale ed ancora una sconfitta: sempre contro Federer, ma sull'erba di ''casa'', a Wimbledon. Al termine di quel match non riuscì a trattenere le lacrime, con lo svizzero che lo consolò dicendo: ''Tranquillo, presto conquisterai uno Slam''. La "profezia" di Federer non ha tardato ad avverarsi.