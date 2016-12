Errani e Vinci diventano ricche

Il titolo in doppio aglipasserà alla storia come uno dei più grandi successi nella carriera di. Ma le azzurre, grazie a un 2012 stratosferico, hanno ricevuto anche un enorme riconoscimento economico: la Errani, fra singolare e doppio, ha guadagnatodi dollari, la Vinci si è fermata a. Sono rispettivamente quinta e ottava nella classifica stagionale guidata dalla

La bielorussa, finalista a New York, è al momento in vetta alla speciale classifica con 6.024.670 di dollari, guadagnati quasi del tutto in tornei di singolare. Alle sue spalle spunta l'immancabile Serena Williams (5.295.975 milioni), seguita a ruota da Sharapova (poco meno di 5 milioni) e Radwanska (3,2 milioni). Poi la grande Sara Errani che, a dispetto di chi la precede, ha tratto profitto anche dal doppio: la romagnola ha incassato 879.473 mila dollari dalla 'collaborazione' con la Vinci, 1.899.773 dai quattro tornei vinti in singolare e dalle splendide performance - fra le altre - di Parigi (finale persa con la Sharapova) e New York. Per un totale di 2.781.586 di dollari. Anche Roberta Vinci tiene alto il nome dell'Italia: 1.595.151 di dollari (882mila dal doppio).

Le due azzurre, diventate coppia n.1 nel doppio, si sono costruite anche in singolare una classifica da urlo: la Errani è n.7, la Vinci n.15. Distanziando di gran lunga le vecchiette del nostro tennis. Schiavone e Pennetta, nella fattispecie, hanno perso terreno anche in termini di ricompense: Francesca, nel suo 2012, ha guadagnato poco più di 500mila dollari, Flavia è ferma sotto quota 400mila.