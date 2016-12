- A distanza di 19 mesi dal terribile incidente, il polacco, allora pilota di F1, è tornato in gara in un rally,. A bordo di una, Kubica ha dominato la gara dal primo all'ultimo chilometro, dominando tutte le quattro prove speciali della Romanina in 23:22.9. Al secondo posto è arrivato, suWrc, a 58.8 dal vincitore.

"Pazzo? Sono nato per correre"

ha un solo obiettivo: tornare a correre. Il rientro e la vittoria in una gara italiana di rally sono i primi passi di un percorso più lungo per l'ex-pilota di F1. "Fisicamente e psicologicamente sto bene, anche se le fratture si fanno sentire. Ma sto tornando a fare quello per cui sono fatto: correre". Sul futuro il polacco spiega: "Di rientri non si può parlare, è un primo passo per fare qualcosa di fisso nel 2013. Anche in pista".