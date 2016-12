Us Open: Murray primo finalista

foto SportMediaset Correlati Us Open, Errani k.o. in semifinale 23:39 - Dopo la finale a Wimbledon e la vittoria olimpica, Andy Murray prolunga il suo momento di grazia: lo scozzese batte il ceco Tomas Berdych per 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (7) in 3h58' e si qualifica per la finale degli Us Open, in programma lunedì. Nonostante un pomeriggio difficile a causa del forte vento, Murray controlla il suo avversario dopo aver perso il primo set. Adesso lo attende il vincente della sfida Djokovic-Ferrer, sospesa e rinviata a domenica. - Dopo la finale a Wimbledon e la vittoria olimpica,prolunga il suo momento di grazia: lo scozzese batte il cecoper5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (7) in 3h58' e si qualifica per la, in programma lunedì. Nonostante un pomeriggio difficile a causa del forte vento, Murray controlla il suo avversario dopo aver perso il primo set. Adesso lo attende il vincente della sfida, sospesa e rinviata a domenica.

Per Murray sarà la quinta finale in un torneo dello slam. Fin qui Andy ha sempre perso (2 volte in Australia, 1 a New York e 1 proprio a Wimbledon) ma al match di domenica (o lunedì, deciderà il cielo) arriva con una consapevolezza nuova. Quella di aver giocato una seconda parte di stagione davvero esemplare. Nella sfida contro Berdych, anche e soprattutto a causa delle forti raffiche di vento, Andy ha variato molto il gioco, costringendo il suo rivale a troppi spostamenti laterali. Il ceco, giustiziere di Federer nei quarti, si è aggiudicato il primo set dopo essere stato sotto di un break, ma è completamente uscito dalla partita nei successivi due parziali. L'incubo si è prolungato fino al 3-0 Murray nel quarto set, in cui Andy ha avuto anche un chance per salire 4-0. A quel punto Berdych ha fatto quadrare la risposta e si è aggrappato al tiebreak con la combinazione servizio-diritto. Il ceco è salito fino al 5-2, ma Murray lo ha smontato pezzo dopo pezzo fino al 9-7 che sa tanto di consacrazione. La sfida tra Djokovic e Ferrer, invece, è stata sospesa sul 5-2 per lo spagnolo nel corso del primo set. A causa del tornado incombente su New York, gli organizzatori hanno deciso di spostare il match alla domenica (prima della finale femminile) e consentire ai ventimila dell'Artur Ashe Stadium di tornare a casa in piena sicurezza. Una manna dal cielo per Nole, meno per Ferrer che - vista la situazione di punteggio - non è uscito dal campo molto volentieri.