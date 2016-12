F2012, revisione in corso: troppi guai a Monza

- L'aria di casa non giova al. Tanto che nei primi due girni di attività a, i meccanici delhanno dovuto fare gli straordinari sulla macchina di. Una serie di noie tecniche, più o meno previste, che alla fine hanno condizionato il rendimento del team leader spagnolo , relegato in quinta fila sulla griglia del GP d'Italia . Una delusione per i tanti tifosi accorsi a vedere sfrecciare lasui rettilinei del tracciato lombardo, condivisa con i vertici della Ferrari stessa.

Andando con ordine, la monoposto delle spagnolo ha sofferto il primo stop al termine del primo turno di prove libere. Quando dopo il rettilineo principale, il motore di Fernando ha deciso di andare in pensione. Una sostituzione prevista e preventivata per il quinto propulsore degli otto disponibili per il 2012. Un motore che aveva alle spalle già svariati chilometri. Quindi monoposto ai box, portata dal carroattrezzi, e sostituzione lampo per essere pronti per il secondo turno. Mezz'ora dopo il via, nella sessione pomeridiana, anche il mozzo e il freno dell'anteriore sinistro necessitano di una controllata. Fernando torna in pista, ma poco dopo anche il cambio cede. Per fortuna non è quello da usare in gara e quindi nessuna penalizzazione.

La terza sessione invece fila liscia, con Alonso che si piazza a 1 millesimo da Hamilton. La Ferrari è carica e la pole sembra a portanta di mano. Tanto che nei primi due step della qualifica lo spagnolo è primo, e il pubblico si prepara alla festa. Al via del Q3 Fernando e Felipe escono in parata, pronti all'assalto della prima fila. E invece no. E' Massa che sfrutta al meglio il gioco delle scie, mentre Alonso torna mestamente ai box con un problema alla barra posteriore che compromette la stabilità della vettura. Il leader del mondiale rivede la pista solo quando il cronometro sta per segnare la fine del turno, e con un solo tentativo buono. Non va, resta decimo tra l'incredulità generale.

Massa è terzo e fa sembrare Monza l'universo del contrario. Con le McLaren al comando, le Mercedes che non vanno affatto male e le Red Bull che invece soffrono senza un vero motivo apparente. Situazione strana, dove i big della classifica iridata 'frenano' e gli avversari diretti tornano all'attaco. Ennesima dimostrazione che la stagione 2012 dovrà essere ricordata tra le più variabili e incerte di sempre. Detto che domani è un altro giorno, e in gara può ancora succedere di tutto.