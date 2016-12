"Sarebbe bello salire sul podio"

può ritenersi soddisfatto per la 4.a posizione conquistata acon la. "Sarà una gara difficile, ma abbiamo dimostrato che la nostra macchina è consistente e veloce. Possiamo restare nelle posizioni dove siamo adesso", ha commentato il tedesco. E sulla possibilità di arrivare tra i primi, preferisce non crearsi aspettative: "Vediamo, incrocio le dita, è un sogno, Monza è il più bel posto per andare a podio".

Il sette volte campione del mondo ha voglia di tornare al successo e lottare per il Mondiale ed è lui stesso a fare un bilancio da quando è tornato a gareggiare in Formula 1. "Mi manca il successo, ero tornato per vincere e lottare. Affamato? Diciamo che sono ancora motivato", ha dichiarato il tedesco. Nonostante tutto, però, è impossibile dimenticare quanto abbia vinto Schumacher e lo stesso pilota ne è consapevole: "Il ritorno alla gare non ha offuscato il mio passato, molti ragazzi capiscono perché io non posso vincere in questo momento".

Michael non vuole fare pronostici sul Mondiale attuale: "E' difficile farli: la Ferrari non ha iniziato bene ed è lì, con Alonso, a lottare. Poi ci sono Vettel, Webber, Raikkonen, Hamilton e Button, tutti molto vicini.