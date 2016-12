Hamilton: "Un giro ben fatto"

foto SportMediaset

Il poleman Lewis Hamilton si dice soddisfatto per la prima fila tutta McLaren a Monza : "E' stato un giro fatto molto bene. Questa mattina ho lavorato sulla ricerca del set-up ideale. Il team ha fatto un lavoro fantastico e quindi faccio i miei complimenti a tutta la squadra. Sono contento per la pole e anche per la prima fila di Jenson". Lo stessoammette: "Una prima fila fantastica. Anche partire davanti non sarà facile".