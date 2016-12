Paralimpiadi, fratelli Pizzi d'oro

foto SportMediaset

20:44

- Ladi Londra continua a colorarsi d'azzurro: i fratellihanno vinto la medaglia d'oro nella prova in tandem di ciclismo su strada, categoria B. I due italiani, già reduci da un argento a cronometro, hanno preceduto sul traguardo la coppia polacca e quella slovacca dopo 13 giri per complessivi 104 chilometri. Il medagliere dell'Italia a Londra conta così. Per il ciclismo è già la nona della spedizione.