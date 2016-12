F1: Hamilton ancora al top a Monza

si aggiudica anche il terzo turno di prove libere del GP d'Italia . Sul tracciato dil'inglese dellastampa il tempo di 1:24.578, ma alle sue spalle si piazza(Ferrari, +0.001). Seguono(Force India, +0.271) davanti a(Ferrari, +0.331),(McLaren, +0.416) e(Mercedes, +0.458). Difficoltà per le, con11° davanti a, fermo per problemi tecnici nel finale.

0:00 - Bandiera a scacchi: Hamilton si aggiudica il terzo turno di libere in 1:24.578, davanti ad Alonso e Di Resta, poi Massa quarto e Button. Webber 11° davanti a Vettel

0:02 - Bandiere gialle per Vettel che si ferma lungo la pista alla variante della Roggia. Horner scuote la testa al muretto box, decisamente un weekend in salita per le Red Bull. "No battery", dice Seb via radio, che significa problemi elettrici all'alternatore

0:04 - Hamilton torna davanti a tutti in 1:24.578, ma arriva anche Button... che prende la scia di Raikkonen, ma non migliora e resta in quinta piazza

0:05 - Di Resta in terza posizione, mentre Raikkonen entra troppo forte in Parabolica e a centro curva perde l'anteriore e deve correggere per tenere la linea d'uscita

0:06 - Button che sfrutta l'ala mobile nell'avvicinamento alla Parabolica, ma anche lui perde nell'ultimo tratto e non si migliora. Tanto traffico in pista in queste battute finali del turno

0:07 - Massa sbaglia l'ingresso in Parabolica e si brucia un giro che prometteva molto bene, con i migliori parziali personali

0:08 - Traffico per Fernando Alonso che lascia passare Rosberg

0:12 - Button intanto si porta alle spalel di Hamilton, al terzo posto, mentre Raikkonen risale in sesta piazza

0:15 - Le Red Bull continuano a lavorare in modo differente dagli altri, Vettel è 7° e Webber ancora 14°

0:19 - Dritto di Petrov con la Caterham alla seconda variante, e lungo anche D'Ambrosio in prima variante

0:20 - Mentre le vetture sono in pista Montezemolo prosegue nei suoi incontri nei box, da Todt, a Ron Dennis, passando per varie personalità locali ed internazionali. Si decide il futuro della moderna Formula 1

0:22 - Senna deve tagliare la seconda variante lamentandosi di una Marussia che vagava lenta per la pista

0:26 - Alonso ha fatto riposare le gomme e ora torna a spingere al massimo: prima prende la scia di Massa, prima dell'Ascari, e poi si lancia come un fulmine in Parabolica. Miglior giro veloce in 1:24.632, quindi meglio di Hamilton di soli +0.055. Esplodono le tribune già cariche di tifosi del Cavallino.

0:27 - Massa è 4°, mentre esce Schumacher che senza Kers entra comunque in pista con le gomme intermedie

0:28 - Tocca ad Alonso passare Massa adesso, sentendo anche la scia prima della Parabolica per lanciarsi al massimo sul rettilineo principale. E' uno show tutto Ferrari, con lo spagnolo che agguanta subito il secondo posto a mezzo secondo da Hamilton

0:30 - Si lancia Alonso, che lascia sfilare Massa.... arrivo in parata per le Rosse che nei primi passaggi cronometrati sono 12° Felipe e 13° Fernando. Montezemolo al muretto box osserva i suoi piloti

0:31 - Schumacher ha un problema: il suo Kers è ko e non è possibile ripararlo per il momento

0:33 - Le Red Bull hanno portato pezzi (molto costosi) nuovi fatti apposta per Monza, ma per ora non sembrano funzionare a dovere. Infatti Vettel è ancora 6° e Webber 10°

0:35 - Entra in pista Massa, mentre Hamilton fa segnare il giro veloce in 1:24.607. Intanto Karthikeyan esce tutto di traverso dalla seconda variante

0:40 - Perez al momento è davanti a tutti in 1:25.508, mentre iniziano a macinare km anche Hamilton e Vettel. Ai box le Ferrari che hanno solo effettuato l'installation lap

0:45 - Hulkenberg in pista con la Force India, seguito da Perez e Di Resta che fanno segnare i primi giri cronometrati, ma anche tutti i big stanno iniziando il giro di lancio

0:50 - Grande lavoro ai box per il set-up delle vetture in configurazione gara

0:55 - Prima mezz'ora dedicata al lavoro con gomme dure, per fare le strategie di gara, mentre nell'ultima parte della sessione i team monteranno le intermedie per cercare la prestazione velocistica in ottica qualifica

0:57 - Installation Lap per tutti i piloti che vanno a verificare tutte le funzionalità tecniche, meccaniche ed elettroniche, sulle proprie vetture

0:59 - Motori nuovi per 16 piloti, con tutti i big che hanno montato un propulsore nuovo proprio per non avere sorprese sui lunghi rettilinei di Monza. Un scelta che non hanno fatto però i due drivers della Red Bull. Inoltre Hamilton, Alonso e Raikkonen hanno anche il cambio nuovo.

- Tra poco tutti in pista per il terzo e ultimo turno di prove libere sul tracciato brianzolo

- E' la Red Bull l'incognita numero uno di questo ultimo turno di prove prima della qualifica. Vettel e Webber si sono nascosti, ma ora devono svelare le loro carte. Intanto McLaren proverà le strategie di gara, mentre la Ferrari deve cercare l'affidabilità che è mancata venerdì.