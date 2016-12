Us Open, Errani k.o. in semifinale

non riesce a replicare la finale di un torneo dello. Nella semifinale dellol'azzurra va al tappeto contro. Troppo forte l'americana che si impone. Ma Sarita può consolarsi non solo con la finale raggiunta in doppio insieme a Roberta Vinci, ma anche con la classifica Wta che ora la vede al 7° posto. Nell'altra semifinale gioia perche ha superato in tre set, 3-6 6-2 6-4 Maria

"Ho perso contro la più forte del mondo. Serena potrebbe vincere un torneo maschile".

"Sono soddisfatta -ha detto la Errani la cui gara è durata appena 62 minuti - e non solo per la semifinale raggiunta. Quando Serena gioca così è la più forte del mondo. Ho cercato di fare la mia partita, impostandola sulla difesa nel primo set e in maniera più offensiva nel secondo, e per quanto il punteggio sia severo in campo ho avuto sensazioni positive. Fisicamente e mentalmente sono sempre stata in partita, pur subendo la sua forza".

La Williams, che sfiderà per il titolo la bielorussa Victoria Azarenka, ha dominato con 38 colpi vincenti e un'impressionante manifestazione di potenza, chiudendo lo show con il nono ace. "Nessuno è imbattibile, ma mi piacerebbe vedere Serena giocare i tornei maschili. Sicuramente vincerebbe un torneo da 10 mila dollari. Ha un'intensità e una capacità di giocare dentro al campo che nemmeno gli uomini hanno. Ho sentito tante parole sulla differenza tra uomini e donne, ma la forza di Serena va provata in campo", ha proseguito la romagnola. "Ci ho sempre creduto, anche prima del match. E' bello giocare partite del genere, con pulsazioni alte e tanta corsa. Il mio obiettivo è cercare di trovare la chiave per provare a vincere anche queste partite. Ancora non l'ho trovata, ma sto lavorando per questo", ha aggiunto. L'avventura a Flushing Meadows non è ancora finita. La Errani, in coppia con Roberta Vinci, sarà impegnata domenica nella finale del doppio femminile contro il duo ceco Hradecka-Hlavackova: "Porteremo il tricolore sull'Arthur Ashe, per noi è un onore e un orgoglio".

UN PO' DI NUMERI

Intanto, grazie al risultato in singolare, la Errani ipoteca la qualificazione al Masters di Istanbul di fine anno, al quale partecipano le migliori otto giocatrici della stagione. Il suo 2012 è, comunque, eccezionale per costanza di rendimento: quattro tornei vinti (Acapulco, Barcellona, Budapest e Palermo), finale al Roland Garros, quarti agli Australian Open e ora semifinali agli US Open. A New York, la ravennate ha eguagliato la semifinale raggiunta da Corrado Barazzutti agli US Open (ma allora si giocava ancora a Forest Hills) nel 1977, quando l'attuale capitano azzurro di Coppa Davis e Fed Cup fu battuto da Jimmy Connors. Per trovare una tennista italiana in semifinale agli US open bisogna tornare indietro fino al 1930, quando Maud Levi Rosenbaum Blumenthal si arrese all'americana Anna Harper. La Rosenbaum Blumenthal era però nata a Chicago e assunse la nazionalità italiana dopo aver sposato nel 1927 il barone italiano Giorgio Di Giacomo Levi.