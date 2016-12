F1: Hamilton al comando a Monza

- Dominio, conche si aggiudica il secondo turno di prove libere di Monza, girando in 1:25.290. Seguono(+0.038) e(Ferrari, +0.058), con problemi all'anteriore e al cambio, dopo aver sostituito il motore in matttinata è 4° (Ferrari, +0.140) davanti a(Mercedes, +0.156) e(+0.214).(Mercedes, +0.804) 10° precede(Red Bull, +0.814), mentre 13°(Red Bull, +1.104).

Come previsto le McLaren sono state subito le più veloci sul veloce tracciato di Monza, chiudendo al comando la prima giornta di prove del GP d'Italia. Dove Hamilton ha trovato un guizzo che vale 38 millesimi su Button, ancora agguerrito dopo il successo di Spa di domenica scorsa. I due inglesi non hanno avuto praticamente rivali, visto che Alonso ha dovuto fare i conti con una serie di problemi tecnici che hanno rallentato il lavoro del campione spagnolo. Prima un motore con tanti km all'attivo andato in fumo al termine del turno del mattino, poi un guasto al mozzo della ruota anteriore a metà pomeriggio e infine il cedimento dell'impianto idraulico del cambio. Problemi che non avranno conseguenze regolamentari, come confermato dalla staff del Cavallino.

Intanto lo spagnolo, nonostate i soli 17 giri percorsi, ha limitato i danni agguantando il terzo posto, a 58 millesimi dalla vetta. Segno che Fernando è carico e la F2012 ha un buon potenziale. Evidenziato anche da Massa, quarto dopo 43 giri all'attivo. Attenzione però alle Mercedes che piazzano Rosberg alle spalle di Felipe, mentre Schumi chiude la top ten dopo aver comandato la prima sessione mattutina.

Nascoste, o nei guai, le Red Bull: mai viste nelle posizioni di testa. Con Webber a 8 decimi dai top drivers di giornata, mentre Vettel ha pagato un ritardo finale di 1"1. Tra i due si piazza invece D'ambrosio, sostituto di Grosjean sulla Lotus, dopo che il francese è stato penalizzato e obbligato a saltare il GP (non succedeva da 18 anni! ndr) per aver causato l'incidente alla partenza della gara del Belgio. Infine per qualifica e gara tutti i piloti dovranno fare molta attenzione alle varianti dopo i lunghi rettilinei di Monza. "Trappole insidiose" dove in molti hanno fatto letteralmente impennare le proprie monoposto, arrivando lunghi e saltando su cordoli e dossi con il rischio di fare danni. Un bello show per i tifosi, che però ha rovinato il giro veloce anche di illustri big.