F1: prove libere in diretta

(Mercedes) conquista il primo turno dia Monza, Il tedesco firma il giro veloce in 1:25.422, precedendo(McLaren, +0.301) e(Mercedes, +0.340). Seguono le Ferrari di(4°, +0.378) e(+0.439). Per Fernando un problema al motore che richiederà la sostituzione.(McLaren, +0.522) è 6° davanti a(Lotus, +0.624). Le Red Bull:9° e11°.

Bandiera a scacchi: è Michael Schumacher il più veloce della prima sessione, con il tempo di 1:25.422, seguito da Button, Rosberg e le due Ferrari di Alonso e Massa, poi Hamilton e Raikkonen

0:02 - Fermo nell'erba fuori dalla seconda variante Maldonado. Freni fumanti per la Williams

0:05 - Problemi tecnici per Fernando Alonso che si ferma lungo la pista... sessione chiusa in anticipo per lo spagnolo, che viene rimorchiato in prima variante. Dal reply: problemi in staccata per il motore della Ferrari. Alonso ha usato 5 propulsori in questa stagione, quindi potrà cambiarlo senza penalità

0:16 - Anche Hamilton e Schumacher sono caduti nella trappola della prima variante, dritti e costretti a ripetere il giro

0:15 - Regolazioni d'ala anteriore per Vettel, un pit veloce e subito in pista

0:20 - Tanti piloti hanno effettuato il taglio di variante, penalizzati poi dalla direzione gara

0:27 - Risale Rosberg in seconda piazza, mentre il gruppo dei big inizia a compattarsi

0:35 - Risale Vettel 8°, mentre le due Rosse viaggiano davanti: Alonso 3° e Massa 4°

0:42 - Button è 2° e sta mappando l'uso del motore, spesso a limitatore nei lunghi rettilinei di Monza

0:44 - Le Red Bull temporeggiano, studiando le strategie di gara: Vettel è 17° e Webber 9°

0:46 - Si migliora Schumi: 1:25.422

0:49 - Alonso firma il 2° giro veloce in 1:26.072

0:50 - 338 km/h per la Mecedes di Schumacher, che stampa il primo tempo in 1:25.961

0:55 - Hamilton rompe gli indugi e passa al comando: 1:26.346, seguito da Massa

0:58 - Tanti i dritti nelle varianti, in particolare delle Lotus, ma anche Mercedes e HRT

1:02 - Kimi firma il miglior tempo in 1:27.369, mentre si lancia D'Ambrosio che sostituisce lo squalificato Grosjean

1:07 - Raikkonen si lancia per il suo primo run di 5 giri, ma alla frenata della prima variante finisce subito lungo suoi dossi... tutto da rifare

1:12 - Il responsabile della Pirelli spiega: "E' presto per verificare il rendimento delle gomme e la pista si deve ancora pulire. Quindi i big aspetteranno che le vetture più lente facciano un po' di giri"

1:19 - Primo tempo utile per Massa che si porta in testa alla classifica, prima di tornare ai box per l'esame della vernice da parte degli ingegneri. Hamilton segue in scia, segno che la McLaren non ha nessuna intenzione di rendere la vita facile alla Rossa

1:24 - Massa monta una speciale vernice sull'alettone posteriore per studiare l'aerodinamica sui veloci rettilinei del tracciato lombardo

1:27 - Primi piloti in pista per l'installation lap. Una sessione utile ai team per studiare l'aerodinamica delle vetture, anche se il tracciato si deve ancora gommare