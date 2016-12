Alonso: "McLaren favorita a Monza"

torna sull' incidente di Spa : "Ho visto in tv le immagini. E' stata una situazione molto sfortunata soprattutto per Grosjean. C'erano tanti fattori in gioco quel giorno: il fumo dall'auto di Kobayashi, la partenza anticipata di Maldonado e poi il botto. E' una gara che è andata storta per un po' di piloti, però è passata. A Monza, la McLaren va forte ed è favorita, ma vedrete che tra qualifiche e gara tireremo fuori qualcosa di buono".

Sul brivido di Spa, lo spagnolo delspiega: "E' tutto a posto. Certo, la distanza tra la Lotus in volo e la mia testa era di 20, 30 centimetri, ma è andata bene".Nell'ottica della corsa al mondiale,ha le idee chiare: "Non so se riusciremo a conquistare il campionato senza vincere più gare. Per ora, la McLaren è molto forte e se vinciamo tre o quattro Gran Premi di fila il nostro vantaggio si azzera. L'obiettivo di questo fine settimana è finire davanti a Vettel, come abbiamo cercato di fare con Webber nelle ultime gare. Abbiamo solo bisogno di fare progressi nei tre mesi restanti e sono sicuro che li faremo".Intantosogna il podio in Italia, dopo il quinto posto del Belgio: "Monza mi piace molto, mi ci trovo bene perché è praticamente casa mia. Metterò tutte le energie insieme per fare un buonissimo weekend e una buona gara e per fare meglio del mio miglior risultato di quest'anno. In questi 3 giorni dobbiamo lavorare tantissimo anche sulle strategie perché se a Spa certe squadre hanno fatto un solo pit stop e si sono piazzate al primo e al secondo posto, questa sarà una pista dove tutti punteranno a fare meno pit stop possibili. Prevedo che quasi tutti faranno una sola sosta".