Paralimpiadi, bronzo per Pittacolo

foto SportMediaset 07:38 - Roberto Bargna ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 nella gara individuale di ciclismo categoria C 1-3. L'azzurro ha preceduto il tedesco Steffen Warias e l'australiano David Nicholas. L'altro azzurro in gara, Paolo Viganò, è arrivato quarto. Continua, insomma, l'incetta di medaglie per la spedizione italiana, arrivata con questo a quota sette ori.

CICLISMO, BRONZO PER PITTACOLO Medaglia di bronzo per Michele Pittacolo nella prova individuale di ciclismo su strada, categoria C 4-5 sulla distanza di 80 km, alle Paralimpiadi di Londra. L'azzurro ha concluso la gara al terzo posto con il crono di 1'55"51, dietro all'ucraino Dementyev (oro in 1'55"38) e al cinese Liu Xinyang (argento in 1'55"48). "Il mio obiettivo era di andare a medaglia, ci sono riuscito anche se non è la medaglia più pesante", ha dichiarato Pittacolo.