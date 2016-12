"Ferrari, Mondiale nelle tue mani"

foto SportMediaset 19:29 - "Abbiamo lasciato il Belgio con la consapevolezza che il campionato è ancora nelle nostre mani". Parole di Stefano Domenicali, team principal della Ferrari. "Dal punto di vista sportivo il risultato finale poteva essere migliore. Il sollievo viene dal fatto che potevano esserci gravi conseguenze per Fernando, ma lui sta bene". Alla vigilia di Monza c'è fiducia: "Alonso è in testa al mondiale, andiamo avanti così". - "Abbiamo lasciato il Belgio con la consapevolezza che il campionato è ancora nelle nostre mani". Parole di, team principal della. "Dal punto di vista sportivo il risultato finale poteva essere migliore. Il sollievo viene dal fatto che potevano esserci gravi conseguenze per Fernando, ma lui sta bene". Alla vigilia dic'è fiducia: "è in testa al mondiale, andiamo avanti così".

Poi Domenicali ha espresso le sue emozioni per il Gran Premio d'Italia: "E' certamente una gara speciale per noi. C'è una sensazione particolare per la corsa di casa, ma la realtà è che il numero di punti in palio è lo stesso che negli altri 19 Gp nel resto del mondo". Nell'intervista al sito del Cavallino il team principal Ferrari ha parlato anche della strategia per la gara: "Questo sarà un weekend sicuramente impegnativo dal punto di vista tecnico. Tutti i team correranno con una configurazione specifica per rispondere ai bassissimi requisiti di deportanza richiesti che sono unici qui a Monza. Sappiamo anche che molti nostri rivali sono molto competitivi su questo tipo di circuito".