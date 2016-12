Us Open: il derby è della Errani

vince il derby azzurro con l'amicae vola in semifinale agli, ultima prova stagionale dello Slam. L'emiliana ha battuto la collega di doppio in due facili set:. La Errani, dopo un primo set a senso unico, ha subìto la rimonta dell'avversaria nel secondo parziale (fino al 4-3 Vinci) ma ha finito per imporsi senza patemi. In semifinale incontreràha battuto Ana Ivanovic 6-3, 6-1.

Attesa tanta, partita pochina. Errani e Vinci, inseparabili nella vita e nel tennis, si conoscono troppo bene per dar vita a un match inedito e spettacolare. L'imbarazzo e la gioia di ritrovarsi contro le blocca per buona parte del primo set: ma mentre Sarita viene fuori dai blocchi con un livello più alto di concentrazione, Roberta incespica in 21 errori gratuiti che le fanno perdere di vista il parziale: 6-2 netto, servizio ceduto due volte. Gli scambi, spesso lunghi e articolati, finiscono con l'errore. La Vinci si prende qualche rischio in più, ma la regolarità paga.

Così la Errani mette le cose in chiaro anche in avvio di secondo, quando si spinge fino al 3-1. Qui cambia qualcosa: un piccolo passaggio a vuoto dell'emiliana e qualche buona soluzione di dritto di Roberta, dà a quest'ultima (n.15 al mondo da lunedì) tre game di fila: 4-3. Ma in fretta le cose tornano come prima: Roberta si arrovella in soluzioni poco pratiche (back e smorzate in rete o in corridoio), Sara resiste e porta a casa una semifinale già in partenza chiusa nei pronostici.

Sara Errani centra comunque un risultato storico per il tennis italiano, eguagliando quello ottenuto da Corrado Barazzutti agli Us Open (ma allora si giocava ancora a Forest Hills) nel 1977, quando l'attuale capitano azzurro di Coppa Davis e Fed Cup raggiunse appunto le semifinali (fu battuto da Connors). Per trovare una tennista italiana in semifinale agli Us Open, bisogna tornare indietro fino al 1930 quando Maud Levi Rosenbaum Blumenthal si arrese all'americana Anna Harper. La Errani con questo successo sale al settimo posto del ranking mondiale e se riuscisse a raggiungere la finale arriverebbe al sesto.

LE PAROLE DI VINCITRICE E VINTA

“E' andata male - racconta la Vinci - ma non posso non essere soddisfatta dei quarti, i primi per me in un torneo dello Slam. Me lo avessero detto alla vigilia avrei messo la firma… E’ stata una partita diversa dalle altre, non è facile giocare contro la tua migliore amica, compagna di doppio con cui vivi fianco a fianco quotidianamente. Ma questo valeva anche per Sara. Poi era un match molto importante per entrambe. Lei è stata brava, più solida, io non riuscivo a spingere con il diritto, ero sempre condizionata dal suo gioco. Forse ero anche un po’ stanca, ma questo non toglie meriti a Sara. Il mio rammarico è non aver giocato più libera, non aver espresso in un match così importante il mio miglior tennis, come avevo fatto con la Radwanska nel turno precedente. Ma non era facile: Sara ha un gioco che ti porta all’esaurimento, o la prendi a pallate o non sbaglia mai”.

Poi tocca alla Errani: “Era il mio gioco cercare di farla sbagliare, certo è stato strano vederla dall’altra parte della rete, anche se era già successo in passato. E’ stato strano non poterle dire qualche cavolata mentre entravamo in campo. Partita brutta? C’era da aspettarselo con la tensione così alta. Però le nostre partite sono sempre state molto tattiche, ci conosciamo così bene che quasi aspettiamo di vedere cosa fa l’altra… Roberta è una giocatrice che ti può mettere in grande difficoltà, ha un tennis fuori dalla norma. Magari non ha giocato al sua miglior partita ma può inventarsi qualsiasi soluzione”.