Paralimpiadi, super Zanardi è oro

Il bronzo della Minetti 22:48 - Immenso, straordinario: Alex Zanardi è d'oro. L'ex pilota di F1 ha vinto la gara a cronometro individuale di ciclismo H4 delle Paralimpiadi di Londra con il tempo di 24'50''22. Zanardi, il 15 settembre 2001 a Lausitz, era stato vittima di un incidente che gli costò l'amputazione delle gambe. La grande giornata azzurra ha registrato anche due ori con record mondiale nell'atletica: Assunta Legnante nel lancio del peso e Martina Caironi nei 100 metri.

"Credo che la programmazione abbia fatto la differenza. Ho dato il massimo ed è bastato per regolare tutti quanti - ha commentato Zanardi - Se continuerò? Innanzitutto fra due giorni c'è la gara in linea poi non so vedremo. Io in ogni caso senza sport non so vivere. Mi considero una che ha avuto tantissimo nella vita e continuo ad aggiungere. Di questo non posso che ringraziare la Dea bendata". Infine una battuta sul ritorno a Brands Hatch, dove conquistò la prima pole position della carriera in Formula 3000 nel 1991 superando Damon Hill: "All'epoca avevo fatto il primo tempo ma ero arrivato secondo in gara. Mi mancava il gradino più alto e l'ho portato a casa". Una giornata trionfale per la spedizione italiana, tanto che anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha telefonato al presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli per fargli i complimenti dopo le medaglie d'oro di Assunta Legnante e Alex Zanardi.

PESO: LEGNANTE, ORO E RECORD Assunta Legnante ha vinto la medaglia d'oro nel getto del peso F11/12 delle Paralimpiadi di Londra. L'azzurra ha stabilito anche il record del mondo della categoria con la misura di 16,74. L'atleta campana, soprannominata 'Cannoncino' per la potenza delle braccia, in gara all' Olimpiade di Pechino quando era ancora vedente, ha staccato nettamente le avversarie. La seconda classificata, la cinese Tang Hongxia, ha ottenuto la misura di 12,47.

CAIRONI VOLA NEI 100: ORO RECORD La sesta medaglia di giornata per l'Italia alle Paralimpiadi di Londra. A regalare il terzo oro odierno dopo quelli di Assunta Legnante e Alex Zanardi è stata Martina Caironi, 22enne atleta delle Fiamme Gialle, che conquista il titolo olimpico nei 100 metri T42 in 15"87, nuovo record del mondo. La Caironi, che già deteneva il primato (15"89 lo scorso 26 giugno a Stadskanaal, in Olanda), ha preceduto l'australiana Kelly Cartwright (16"14), oro nel lungo, e la tedesca Jana Schmidt (16"19).

FRATELLI PIZZI ARGENTO NEL TANDEM Non solo Zanardi. Altra medaglia dal ciclismo per l'Italia alle Paralimpiadi. Si tratta dell'argento conquistato dal tandem dei fratelli Ivano e Lucca Pizzi, impegnati sui 24 chilometri a cronometro e arrivati in 30'50"41 alle spalle della coppia spagnola Verge-Llaurado (30'48"25) e davanti agli irlandesi Brown-Shaw (31'13"00). "Non ci e' stato comunicato dall'ammiraglia che stavamo lottando per l'oro, pensavamo di dover combattere solo per un piazzamento - commentano i due - . Brucia aver perso la medaglia piu' importante per soli due secondi".

PODESTA' BRONZO NELLA CRONO La straordinaria giornata del ciclismo azzirro alle Paralimpiadi è proseguita con il bronzo a Brands Hatch di Vittorio Podestà. Nella crono H2 sui 16 chilometri, il genovese chiude in 27'01"98, a 9"59 dal vincitore, lo svizzero Frei (26'52"39). Argento all'austriaco Ablinger, giunto al traguardo in 26'57"25. Solo 12esimo il lombardo Paolo Cecchetto, che sigla il crono di 32'48"48. Mauro Cratassa, anche lui in gara oggi contro il tempo, si e' fermato al settimo posto della sua categoria (H3), con 28'36"65, a +2'46"65 dal primo arrivato, il polacco Wilk.