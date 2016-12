F1, Hamilton nella trappola twitter

Come molti suoi colleghi il pilota della McLaren si è fatto coinvolgere da twitter. Niente di male certo, ma nel fine settimana di Spa i suoi messaggi hanno creato non pochi imbarazzi alla squadra. Sabato pomeriggio dopo le qualifiche - dentro le 140 battute - Hamilton si è lamentato del fatto che il nuovo alettone posteriore fosse stato montato solo sulla macchina di Button.

Un messaggio successivamente eliminato su pressione della squadra, squadra che ha sottolineato come la scelta di utilizzare il vecchio alettone fosse stata condivisa dal pilota. Non contento domenica mattina Hamilton ha pubblicato sul suo profilo una segretissima pagina dei dati telemetrici per dimostrare in quali settori perdeva decimi preziosi nel confronto con il compagno di squadra. Una mossa, la sua, che ha fatto infuriare la McLaren e ovviamente anche Jenson Button. Anche in questo caso il tweet è stato eliminato, ma la foto con i dati, bastava salvarla sul desktop, è rimasta a disposizione di tutti, soprattutto delle squadre avversarie che in quelle linee hanno la possibilità di scoprire dettagli preziosissimi sulle prestazioni della McLaren.